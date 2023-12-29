Лариса Латынина — королева мирового спорта

Детство и юность

Лариса Латынина родилась 27 декабря 1934 года в Херсоне. Детство будущей легенды спортивной гимнастики выпало на военное время. Война началась, когда Лариса готовилась пойти в первый класс. Отец девочки, Семен Андреевич, ушел из семьи, когда ей не было еще и года. В 1943 году он героически погиб во время Сталинградской битвы. После войны у Ларисы осталась только мать Пелагея Анисимовна — безграмотная деревенская женщина, которая трудилась одновременно на нескольких работах. Днем она работала уборщицей, а по ночам была истопником или сторожем.

Войну я никогда не забуду. И не забудет ее никто из моего поколения. Тысячи бед принесла она нам. И нет среди семей моих сверстников ни одного, которого бы не опалили частые неразборчивые молнии военной грозы. Где-то в районе великой Сталинградской битвы, в земле, усеянной осколками и пропитанной пороховой гарью, похоронен мой отец. Лариса Латынина

Единственное семейное фото Ларисы Латыниной, сделанное путем монтажа. Источник: sibmama.ru

Во время войны девочка жила вместе с матерью в подвале многоэтажного дома, рядом с которым находились немецкие казармы. Солдаты вермахта нередко бродили по этим домам, запугивая местное население. Однажды облава на их дом едва не закончилась трагедий. В комнате нашли фотографию подруги матери, где она была запечатлена вместе с мужем, на груди которого висел орден Ленина. За поддержку коммунизма им полагался немедленный расстрел. Неполную семью спасло лишь то, что их жилье в тот день обыскивал немец, питавший симпатии к коммунистам. После суровой зимы 1942 года мать отправила девочку в деревню к родственникам, откуда она вернулась только лишь после освобождения Херсона.

В школьные годы Латынина мечтала о карьере балерины. Когда в Херсоне открыли первую хореографическую студию, девочка сразу загорелась желанием туда попасть. Занятия оказались платными, и на оплату уходила добрая половина материнского заработка. Через год студия закрылась, и Лариса записалась в школьную секцию гимнастики, где ее первым тренером стал Михаил Афанасьевич Сотниченко.

Азы балета дали Ларисе пластику, равновесие и координацию, позволявшие ей совершать прыжки безупречной точности. После четырех лет в гимнастической секции Латынина стала первым мастером спорта СССР в Херсоне, выполнив соответствующий норматив уже в девятом классе. В 1950 году юная гимнастка отправилась на свои первые серьезные соревнования. На всесоюзном первенстве в Казани она выступила неудачно, после чего проплакала в одиночестве несколько часов. После той неудачи Лариса перешла на ежедневные тренировки по два раза в день.

В 1953 году Латынина окончила среднюю школу с золотой медалью и перебралась в Киев, где поступила в Киевский политехнический институт. Еще в школе у спортсменки завязался роман с курсантом мореходного училища Иваном Латыниным. Мать Ларисы настояла на том, чтобы пара зарегистрировала брак. Так к девушке перешла фамилия, которая станет известна на весь мир. На первых порах Лариса выступала под девичей фамилией Дирий.

Лариса Латынина и ее первый муж Иван. Источник: личный архив Ларисы Латыниной

Спортивные победы

В 19 лет Латынина попала в сборную СССР по гимнастике и поехала на первый для советских спортсменов чемпионат мира. В Риме советская сборная выступила успешно, выиграв 12 из 17 золотых медалей. Первый успех пришел и к Латыниной — она получила первую золотую медаль чемпионки мира, которая была завоевана в командном первенстве. После победы в Риме спортсменка решила перевестись в институт физкультуры, чтобы полностью сосредоточиться на спорте.

В 1956 году Латынина триумфально дебютировала на Олимпийских играх в Мельбурне. Советская гимнастка стала абсолютной олимпийской чемпионкой и выиграла четыре олимпийских золота (опорный прыжок, вольные, многоборье и команда), добавив к ним серебро (брусья) и бронзу (группа). Главной соперницей Латыниной стала 35-летняя Агнеш Келети, медали с которой они поделили практически поровну. Венгерка увезла из Мельбурна четыре золотых и две серебряных медали, причем золото в вольных упражнениях она разделила с Латыниной, набрав с ней одинаковое количество баллов. Сейчас Келети является старейшей олимпийской чемпионкой в истории — в январе 2024 года ей исполнится 103 года.

На Родине советских спортсменов встречали как героев, так как в Мельбурне Советский Союз впервые обошел США как по количеству золотых медалей (37 против 32), так и по общему их числу (98 против 74). Латынина, безусловно, была главной звездой той команды. После Олимпиады на правительственном приеме в Кремле в присутствии Хрущева и Ворошилова Латынина шокировала всех своим торжественным тостом, который она произнесла от имени всех советских чемпионов.

Знаете, почему мы так сражались на олимпийских аренах? Боялись, если проиграем, Никита Сергеевич все стадионы засеет кукурузой. Лариса Латынина

Одну из четырех золотых медалей, завоеванных в Мельбурне, Латынина подарила первому тренеру в знак уважения и признательности за воспитание в ней духа победителя. После смерти наставника его вдова вернула награду спортсменке.

Лариса Латынина с олимпийскими медалями в 1960 году | Источник: РИА "Новости"

В следующем году Латынина забрала все золотые медали на чемпионате Европы в Бухаресте и была близка к повторению этого уникального достижения на домашнем ЧМ-1958, будучи при этом на пятом месяце беременности. О положении спортсменки знали только муж, мать и ее личный врач. В Москве Латынина показала свой лучший результат в карьере, упустив лишь золото в вольных упражнениях. После того, как история с беременностью вскрылась, всех гимнасток начали отправлять перед крупными соревнованиями на обязательный осмотр к гинекологу.

Когда Таня была маленькой и к нам приходили гости, она любила показывать эти награды и говорила: «Это наши с мамой медали, мы их вместе завоевали…». Лариса Латынина

Уже через два месяца после рождения дочери Латынина вернулась к тренировкам, чтобы успеть подготовиться в римской Олимпиаде. На развалинах античных бань императора Каракаллы советским гимнасткам не было равных — они завоевали 15 медалей из 16 возможных. Латынина второй раз стала абсолютной чемпионкой, выиграв три золота (вольные, многоборье, командные), две серебра (брусья, бревно) и бронзу (опорный прыжок).

В 1961 году гимнастка вручала значки и удостоверения заслуженных мастеров спорта первым советским космонавтам — Юрию Гагарину и Герману Титову.

Герман Титов, Лариса Латынина и Юрий Гагарин | Источник: РИА "Новости"

В 1964 году на Олимпиаде в Токио Латыниной было уже почти 30 лет, однако возраст не помешал ей на равных состязаться с лучшими из лучших. Она завоевала золото в командном зачете и в любимых вольных упражнениях, но победу в многоборье и опорном прыжке уступила восходящей звезде спортивной гимнастики из Чехословакии Вере Чаславской. Латынина осталась разочарована выступлением на своих последних Играх, несмотря на то, что ее коллекция пополнилась двумя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми олимпийскими наградами.

После игр в Токио Латынина начала постепенно отходить на второй план, дав дорогу более молодым советским спортсменкам. Последним турниром для легендарной гимнастки стал чемпионат мира 1966 года в Дортмунде, где она выиграла серебро в командных соревнованиях. За три месяца до своего 32-летия Латынина стояла рядом с совсем юными Ольгой Карасевой, Зиной Дружининой, Наташей Кучинской и Ларисой Петрик. Из них только Дружининой на тот момент исполнилось 18 лет.

Это же наша мама. Она добрая и внимательная, но и сердиться умеет, особенно когда мы с девчонками втихомолку едим мороженое. Думаю, что Ларисе Семеновне бывает очень грустно. Наверное, это ее последний чемпионат… Ольга Карасева

Наследие

За всю свою карьеру Латынина выиграла более 150 медалей на соревнованиях различного уровня, из них 53 — золотые. На протяжении 48 лет гимнастка обладала самой большой коллекцией олимпийских медалей. У нее было 19 олимпийских стартов, 18 из которых она завершила с медалями. Всего у нее девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых награды.

До Латыниной девять золотых медалей выигрывал только финский легкоатлет Пааво Нурми (1920−1928). Позднее это достижение повторили американский пловец Марк Спитц (1968−1972) и его соотечественник, легкоатлет Карл Льюис (1984−1996). Рекорд Латыниной по золотым медалям пал в 2008 году, а по общему количеству медалей — в 2012-м. Оба рекорда побил американский пловец Майкл Фелпс, выигравший суммарно 23 золотые, три серебряные и две бронзовые олимпийские медали.

Фелпс побил мой рекорд, но я думаю, что женщинам-спортсменкам еще нескоро удастся это сделать. Лариса Латынина

Лариса Латынина и Майкл Фелпс в рекламе Louis Vuitton

Перекрыть достижения Латыниной в гимнастике спустя 57 лет никто так и не смог. Ближе всех к ним смогла подобраться Вера Чаславска, которая остановилась на семи золотых олимпийских медалях. Чаславска — единственная гимнастка, которая смогла повторить достижение Латыниной и дважды стать абсолютной олимпийской чемпионкой. А вот выиграть золотые медали в одной дисциплине на трех Олимпиадах после Латыниной никому так и не удалось.

Из гимнасток нашего времени замахнуться на рекорд Латыниной имела шансы американка Симона Байлз, но после четырех золотых медалей в Рио она не смогла совладать с ментальными проблемами и провалилась на Играх в Токио. Впрочем, Байлз смогла опередить Латынину по количеству выигранных золотых медалей на чемпионатах мира. У советской гимнастки их также было девять, а у американки — уже 23. По общему числу завоеванных медалей Латынину также обошли румынка Джинна Годжан (15) и россиянка Светлана Хоркина (20). Но сравнивать Латынину с этими гимнастками по медалям ЧМ едва ли корректно. В ее времена чемпионат мира проводился раз в четыре года, а сейчас проводится каждый год.

Лариса Латынина по праву считается величайшей гимнасткой в истории мирового спорта и самой титулованной спортсменкой ХХ века.

После окончания карьеры

Сразу после окончания спортивной карьеры Латынина стала старшим тренером сборной СССР, где передавала опыт и победные традиции новому поколению советских гимнасток. Самыми известными ее подопечными были легендарные Людмила Турищева и Ольга Корбут. Латынина провела во главе сборной три олимпийских цикла. Все три раза советские гимнастки выигрывали командные соревнования и завоевали семь золотых медалей в индивидуальных дисциплинах.

Лариса Латынина (справа) в роли старшего тренера сборной СССР | Источник: РИА "Новости"

Несмотря на успехи на тренерском поприще, Латыниной пришлось покинуть сборную после Игр 1976 года в Монреале. Советские спортивные руководители не смогли простить тренеру сборной успех румынской гимнастки Нади Команечи, которая опередила советских спортсменок в упражнениях на брусьях и бревне, а также в многоборье.

В течение следующих четырех лет Латынина работала в оргкомитете «Олимпиада-80», где курировала подготовку и проведение соревнований по гимнастике. После московской Олимпиады титулованная спортсменка занималась вопросами строительства и оборудования гимнастических залов, а также вопросами обеспечения спортсменов формой и необходимым инвентарем. С 1991 года она является членом бюро Союза спортсменов России и активно участвует в работе Российской ассоциации олимпийских чемпионов.

За выдающиеся спортивные заслуги Лариса Латынина была награждена орденом Ленина, Дружбы народов и тремя орденами «Знак Почета». В 1991 году президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч вручил ей серебряный орден МОК, а ЮНИСЕФ наградил «Золотым камертоном». Имя Латыниной было внесено в Зал Олимпийской славы в Нью-Йорке. Также ее именем названа спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике в Обнинске, которая выпустила уже более тысячи воспитанников.

В отличие от спортивной карьеры, личная жизнь Латыниной долгое время шла не лучшим образом. От первого мужа Лариса родила второго ребенка — сына Андрея. Малыш погиб при неизвестных обстоятельствах, про которые спортсменка не хочет вспоминать. Первый брак треснул по швам после завершения спортивной карьеры. Латынина ушла к другому мужчине, который, по ее словам, забрал у нее десять лет жизни.

В 1985 году Латынина встретилась с известным инженером и доктором технических наук Юрием Фельдманом, с которым прожила в счастливом браке более 30 лет. Они обосновались в загородном в доме в Подмосковье, где вместе вели обширное хозяйство, ухаживали за домашними животными и выращивали большой сад. В октябре 2020 года Юрий Израилевич ушел из жизни. Ему было 82 года.

Лариса Латынина и Юрий Фельдман | Источник: РИА "Новости"

Незадолго до 88-го дня рождения у Ларисы Латыниной случился сердечный приступ, и ее госпитализировали в больницу, где она встретила 2023-й год. По информации СМИ, легендарная гимнастка перенесла инфаркт, по другой информации — микроинсульт. Официально эту информацию никто не подтвердил, и уже в феврале Латынину вписали из больницы. Сейчас за ее здоровьем следят дочь Татьяна, а также внуки Константин и Вадим, которые живут недалеко от ее дома.

Cемья Ларисы Латыниной | Источник: РИА "Новости"