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18:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийская чемпионка Мельникова сыграет гимнастку в сериале

Чемпионка Олимпийских игр в Токио Ангелина Мельникова сыграет в сериале про Олимпиаду-80.

Источник: Reuters

Гимнастка Ангелина Мельникова дебютирует в качестве актрисы.

«Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова появится в сериале “Игры”. Она сыграла гимнастку, которая готовится выступить на Олимпиаде-80. История героини перекликается с личным опытом спортсменки», — говорится в телеграм-канале Федерации спортивной гимнастики России.

Мельникова рассказала в соцсетях, что ее сначала пригласили в качестве дублера, чтобы выполнить сложные гимнастические элементы. По словам спортсменки, она изучала материалы о советской гимнастике и ее больше всего вдохновила история Елены Мухиной, чьи элементы она взяла в программу для своей героини.

«Режиссер Евгений Стычкин предложил пройти кастинг. Я не думала, что могу попасть в кино, и не представляла, как устроены все процессы, поэтому консультировалась со знакомыми актерами. Через три дня пришла на пробы, режиссер оценил мою игру и сразу утвердил на роль», — поделилась Ангелина.

Выход сериала «Игры» запланирован в 2024 году.

23-летняя Ангелина Мельникова родом из Воронежа, она является олимпийской чемпионкой 2020 года в командных соревнованиях, а также бронзовым призером в многоборье и вольных упражнениях. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году гимнастка в составе сборной России завоевала серебро. Также на ее счету золото чемпионата мира и четыре победы на чемпионатах Европы.

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