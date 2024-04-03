Олимпийская чемпионка Мельникова сыграет гимнастку в сериале

Гимнастка Ангелина Мельникова дебютирует в качестве актрисы.

«Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова появится в сериале “Игры”. Она сыграла гимнастку, которая готовится выступить на Олимпиаде-80. История героини перекликается с личным опытом спортсменки», — говорится в телеграм-канале Федерации спортивной гимнастики России.

Мельникова рассказала в соцсетях, что ее сначала пригласили в качестве дублера, чтобы выполнить сложные гимнастические элементы. По словам спортсменки, она изучала материалы о советской гимнастике и ее больше всего вдохновила история Елены Мухиной, чьи элементы она взяла в программу для своей героини.

«Режиссер Евгений Стычкин предложил пройти кастинг. Я не думала, что могу попасть в кино, и не представляла, как устроены все процессы, поэтому консультировалась со знакомыми актерами. Через три дня пришла на пробы, режиссер оценил мою игру и сразу утвердил на роль», — поделилась Ангелина.

Выход сериала «Игры» запланирован в 2024 году.