Винер ответила на критику олимпийской чемпионки Маргариты Мамун

«Витя Кравченко — это человек, известный тем, что поносит все лучшее, что есть в нашей стране! Мамун была хорошей девочкой. Но, к сожалению, до Олимпиады она все проигрывала Яне Кудрявцевой. Конечно, я понимала, что у нее очень большой потенциал. Поэтому ее мягкий характер очень ей вредил. Все время я старалась воспитать ее так, чтобы она действительно помнила имя свое, понимала, что она сильная и может выигрывать.



Не секрет, что до Олимпийских игр Маргарита не была на первых местах, а всегда была Яна Кудрявцева. Нужно было что-то предпринять. Как Татьяна Анатольевна Тарасова, когда ударила по лицу Наталью Бестемьянову, чтобы та пришла в себя, когда с ней случился срыв перед выступлением. И мне нужно было настроить Маргариту на более боевой лад. Я очень ее любила, ставила ей программы с большим удовольствием, потому что понимала, что она может их выполнить. В программах, где Рите можно было выражать чувства, нежность, любовь, я никогда не разрешала Амине говорить ей о технических ошибках именно перед выходом. Я ей говорила только о любви и свете.



В интервью Рита говорит о многих вещах. Но, деточка моя, ты воспитала кого-нибудь в жизни? Ты воспитываешь своего сына. Дай бог, чтобы он вырос действительно настоящим человеком, и тогда мы увидим. Но тренером, видимо, ты никогда не сможешь быть, тем более воспитать звезду», — сказала Винер.