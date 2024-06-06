Никита Нагорный может завершить спортивную карьеру в этом году
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что задумывается о завершении спортивной карьеры в этом году. Об этом сообщает ТАСС.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что задумывается о завершении спортивной карьеры в этом году. Об этом сообщает ТАСС.
27-летний спортсмен рассказал об этом на одной из сессий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«20 лет я отдал спорту. Возможно, моя карьера подходит к концу. Спасибо за возможность выступать на турнирах», — сказал Нагорный.
Никита Нагорный завоевал золото на Олимпийских играх в Токио в командном турнире и выиграл две бронзовых награды — в многоборье и на перекладине. На Олимпиаде в Рио он стал серебряным призером в командном турнире. Также Нагорный является трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.
В апреле 2023 года Нагорный стал президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта, которая отвечает за развитие, продвижение и организацию массового спорта в формате функционально-цифрового многоборья.