Никита Нагорный может завершить спортивную карьеру в этом году

27-летний спортсмен рассказал об этом на одной из сессий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«20 лет я отдал спорту. Возможно, моя карьера подходит к концу. Спасибо за возможность выступать на турнирах», — сказал Нагорный.

Никита Нагорный завоевал золото на Олимпийских играх в Токио в командном турнире и выиграл две бронзовых награды — в многоборье и на перекладине. На Олимпиаде в Рио он стал серебряным призером в командном турнире. Также Нагорный является трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.