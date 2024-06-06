Чусовитина планирует выступить на Олимпиаде-2028 в 53 года

В прошлом месяце 48-летняя спортсменка, представляющая Узбекистан, снялась с чемпионата Азии по спортивной гимнастике из-за травмы, которая была получена во время тренировки. Этот турнир был последним шансом для Чусовитиной отобраться на Олимпиаду в Париже, которая должна была стать девятой по счету в ее карьере.

Отвечая на вопросы подписчиков, Чусовитина сообщила, что шансы выступить на Играх в Париже у нее еще есть. Если ей все же не удастся отправиться во Францию, она готова попытаться квалифицироваться на следующие Олимпийские игры.

Чусовитина является рекордсменкой среди гимнасток по количеству участий в Олимпийских играх. Она выступала на всех летних Олимпиадах в период с 1992 по 2021 год. На ее счету золото Барселоны-1992 в командном первенстве (в составе Объединенной команды республик бывшего СССР) и серебро Пекина-2008 в опорном прыжке (в составе сборной Германии).

С 2013 года Чусовитина выступает под флагом из Узбекистана. На Олимпийских играх в Токио она выступила в опорном прыжке и заняла 14-е место из 19.

19 июня Чусовитиной исполнится 49 лет. На момент начала Олимпийских игр в Лос-Анджелесе ей будет 53 года.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. Ранее сообщалось, что олимпийские лицензии для участия на Играх в Париже получили 49 российских спортсменов.