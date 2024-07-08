Тренер сборной РФ — о гимнастке из США: Без таблеток она никто

«На Играх будем болеть за китайскую гимнастику. У них всегда есть класс, показывают сложные программы и привносят новые элементы. Болеть за Байлз бесполезно. Знаем, что без таблеток она никто. Если в Японии у нее это не прошло, то во Франции будет “зеленая улица”. Нас особо удивлять-то нечем», — пояснила Родионенко.

«Вызывает сомнения, как будут проходить Игры в Париже, при всей ситуации, что происходит во Франции. В целом от Олимпиады ничего не ждем. Будет большая конкуренция в мужской гимнастике. Интересно посмотреть, что покажут Япония и Китай. Также следим за женской командой из Америки — привнесут ли что-то новое. На Олимпиаде сборной США никто не сможет составить конкуренцию у женщин. Но в отсутствии России в индивидуальных дисциплинах у других стран открылась возможность “прорваться”, — добавила старший тренер сборной России.

Симона Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка. Все золотые медали она завоевала на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Также на счету 27-летней спортсменки 23 победы на чемпионатах мира. На Олимпиаде в Токио Байлз снялась по ходу командного турнира, отказалась от участия в индивидуальном многоборье, а также в соревнованиях в трех отдельных видах: опорном прыжке, упражнениях на разновысоких брусьях и вольных упражнениях. Спортсменка позже уточнила, что причиной стали не травмы, а психологическая проблема.

В марте 2024 года стало известно, что вся сборная России по спортивной гимнастике не будет участвовать на Олимпиаде в Париже. Валентина Родионенко заявила, что выступление спортсменов в нейтральном статусе на Играх стало бы «настоящим предательством».