Тренер сборной РФ — о гимнастке из США: Без таблеток она никто
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала четырехкратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз.
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала четырехкратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз.
«На Играх будем болеть за китайскую гимнастику. У них всегда есть класс, показывают сложные программы и привносят новые элементы. Болеть за Байлз бесполезно. Знаем, что без таблеток она никто. Если в Японии у нее это не прошло, то во Франции будет “зеленая улица”. Нас особо удивлять-то нечем», — пояснила Родионенко.
«Вызывает сомнения, как будут проходить Игры в Париже, при всей ситуации, что происходит во Франции. В целом от Олимпиады ничего не ждем. Будет большая конкуренция в мужской гимнастике. Интересно посмотреть, что покажут Япония и Китай. Также следим за женской командой из Америки — привнесут ли что-то новое. На Олимпиаде сборной США никто не сможет составить конкуренцию у женщин. Но в отсутствии России в индивидуальных дисциплинах у других стран открылась возможность “прорваться”, — добавила старший тренер сборной России.
Симона Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка. Все золотые медали она завоевала на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Также на счету 27-летней спортсменки 23 победы на чемпионатах мира. На Олимпиаде в Токио Байлз снялась по ходу командного турнира, отказалась от участия в индивидуальном многоборье, а также в соревнованиях в трех отдельных видах: опорном прыжке, упражнениях на разновысоких брусьях и вольных упражнениях. Спортсменка позже уточнила, что причиной стали не травмы, а психологическая проблема.
В марте 2024 года стало известно, что вся сборная России по спортивной гимнастике не будет участвовать на Олимпиаде в Париже. Валентина Родионенко заявила, что выступление спортсменов в нейтральном статусе на Играх стало бы «настоящим предательством».
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.