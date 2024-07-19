Японскую гимнастку выгнали из олимпийской сборной из-за курения

По информации источника, 19-летняя гимнастка попалась на курении во время тренировочного сбора в Монако. Спортсменка пропустила открытую тренировку, которая прошла в среду, 17 июля. На следующий день было объявлено, что Мията не примет участия в Олимпийских играх и отправится домой.
Согласно японскому законодательству, лицам в возрасте до 20 лет запрещено курить и употреблять алкоголь. Аналогичные правила действуют и в национальной команде, если она находится за пределами Японии.
Мията завоевала бронзу в упражнениях на бревне на своем дебютном чемпионате мира в 2022 году. На чемпионате Азии в том же году она стала серебряным призером в опорном прыжке и вольных упражнениях, а также выиграла бронзу в командном турнире.