14:12 (мск), источник: Спорт Mail

Китаянка Чжоу Яцинь покорила Интернет, позируя с медалью

18-летняя гимнастка Чжоу Яцинь стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже в упражнениях на бревне.

Источник: Reuters

Во время награждения Чжоу Яцинь заметила, как итальянские спортсменки «надкусывают» свои медали, и решила, что это обязательная традиция.

После этого девушка сделала то же самое, и моментально завоевала симпатии по всему миру.

Олимпийской чемпионкой в упражнениях на бревне стала итальянка Аличе Д'Амато, бронзовой — ее соотечественница Манила Эспозито. Семикратная победительница Олимпийских игр Симона Байлз из США упала с бревна, утратив равновесие, и заняла лишь пятое место.

XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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