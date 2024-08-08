Китаянка Чжоу Яцинь покорила Интернет, позируя с медалью

Во время награждения Чжоу Яцинь заметила, как итальянские спортсменки «надкусывают» свои медали, и решила, что это обязательная традиция.

После этого девушка сделала то же самое, и моментально завоевала симпатии по всему миру.

Олимпийской чемпионкой в упражнениях на бревне стала итальянка Аличе Д'Амато, бронзовой — ее соотечественница Манила Эспозито. Семикратная победительница Олимпийских игр Симона Байлз из США упала с бревна, утратив равновесие, и заняла лишь пятое место.