В Китае поблагодарили Винер за золото гимнасток на ОИ-2024

«Уважаемая г-жа И. А. Винер. Мы очень рады, что китайские гимнастки добились впечатляющих результатов на Олимпийских играх-2024 в Париже, завоевали золотые медали и установили олимпийский рекорд китайской художественной гимнастики.



Мы бы не удостоились такой чести без ваших усилий и усилий вашей ученицы, главного тренера китайской команды по гимнастике Анастасии Близнюк, потому что тренер высокого уровня имеет жизненно важное значение для формирования прекрасной команды. Как вы и сказали, эта победа — результат совместных усилий и сотрудничества между Китаем и Россией.



Желаю вам отличного здоровья и огромного счастья! Да здравствует китайско-русская дружба! С большим уважением, председатель китайской части Совета по здоровому образу жизни Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Лян Юйши», — сказано в тексте письма.