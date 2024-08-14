В Китае поблагодарили Винер за золото гимнасток на ОИ-2024

На Олимпийских играх в Париже китайские гимнастки впервые в своей истории сумели выиграть золото в командном многоборье.
«Уважаемая г-жа И. А. Винер. Мы очень рады, что китайские гимнастки добились впечатляющих результатов на Олимпийских играх-2024 в Париже, завоевали золотые медали и установили олимпийский рекорд китайской художественной гимнастики.
Мы бы не удостоились такой чести без ваших усилий и усилий вашей ученицы, главного тренера китайской команды по гимнастике Анастасии Близнюк, потому что тренер высокого уровня имеет жизненно важное значение для формирования прекрасной команды. Как вы и сказали, эта победа — результат совместных усилий и сотрудничества между Китаем и Россией.
Желаю вам отличного здоровья и огромного счастья! Да здравствует китайско-русская дружба! С большим уважением, председатель китайской части Совета по здоровому образу жизни Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Лян Юйши», — сказано в тексте письма.
В 2022 году сборную Китая по художественной гимнастике воглавила двухкратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк, которая тренировалась под руководством Ирины Винер с 2011 по 2021 год.
До отстранения от международных соревнований российские гимнастки доминировали в олимпийском командном многоборье. На их счету пять золотых (2000−2016), одна серебряная (2021) и одна бронзовая (1996) награды.