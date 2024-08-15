В США заявили о нарушениях, допущенных CAS в деле румынской гимнастки

Первоначально третье место по итогам вольных упражнений на Олимпийских играх в Париже заняла румынка Ана-Мария Барбосу, однако позднее представители сборной США подали апелляцию на пересмотр оценок Джордан Чайлз, которой в итоге была присуждена бронза. Румынская спортсменка опустилась на четвертое место. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело и 10 августа удовлетворил апелляцию Национального олимпийского комитета Румынии, постановив вернуть бронзовую медаль Барбосу.
CAS установил, что апелляция американской стороны была подана после истечения минутного срока, установленного техническим регламентом FIG, американцы обратились позже на 4 секунды. Выездная панель суда постановила, что изначальная оценка Чайлз должна быть восстановлена.
Как сообщает журналистка Кристин Бреннан, Олимпийский комитет США заявил о процедурных нарушениях, допущенных Спортивным арбитражным судом (CAS) при рассмотрении дела о бронзовой медали летних Олимпийских игр в вольных упражнениях гимнасток.
«Олимпийский комитет США решительно оспаривает решение CAS из-за существенных процедурных нарушений. С 6 по 9 августа важные сообщения кассационной инстанции отправлялись на ошибочные адреса электронной почты. Это лишило нас достаточного времени для осмысленного ответа или сбора необходимых доказательств. Нам было отказано в реальной возможности быть услышанными. Учитывая эти обстоятельства, мы намерены подать апелляцию, чтобы обеспечить должное признание заслуг Чайлз. Наше стремление к установлению истины в этом вопросе остается непоколебимым», — говорится в заявлении американской стороны.
В американских СМИ стала появляться информация о возможной пристрастности коллегии, рассматривающей это дело, так как ее председатель суда Хамид Гарави ранее представлял интересы румынских властей в арбитражных делах. CAS, в свою очередь, назвал подобные заявления о предвзятости суда возмутительными.