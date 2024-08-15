В США заявили о нарушениях, допущенных CAS в деле румынской гимнастки

«Олимпийский комитет США решительно оспаривает решение CAS из-за существенных процедурных нарушений. С 6 по 9 августа важные сообщения кассационной инстанции отправлялись на ошибочные адреса электронной почты. Это лишило нас достаточного времени для осмысленного ответа или сбора необходимых доказательств. Нам было отказано в реальной возможности быть услышанными. Учитывая эти обстоятельства, мы намерены подать апелляцию, чтобы обеспечить должное признание заслуг Чайлз. Наше стремление к установлению истины в этом вопросе остается непоколебимым», — говорится в заявлении американской стороны.