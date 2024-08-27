Бывшая россиянка признана спортсменкой года в Германии

На счету Варфоломеев шесть золотых медалей, четыре серебряные и одна бронза на чемпионатах мира (2022, 2023), два золота и три бронзы на чемпионатах Европы (2022, 2023, 2024). Сборную Германии тренирует белоруска Юлия Раскина, серебряный призер Олимпиады-2000 в личном многоборье.