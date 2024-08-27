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Бывшая россиянка признана спортсменкой года в Германии

Выступающая в художественной гимнастике олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеев до 2019 года представляла Россию.

Источник: Пресс-служба Европейского гимнастического союза

Гимнастка Дарья Варфоломеев стала спортсменкой года в Германии по версии газеты Bild. 17-летняя гимнастка выложила фотографии с церемонии в социальных сетях.

Спортсменка родилась в Барнауле. В 2019 году она переехала в Германию. На Олимпийских играх-2024 в Париже Варфоломеев завоевала золотую медаль в многоборье.

На счету Варфоломеев шесть золотых медалей, четыре серебряные и одна бронза на чемпионатах мира (2022, 2023), два золота и три бронзы на чемпионатах Европы (2022, 2023, 2024). Сборную Германии тренирует белоруска Юлия Раскина, серебряный призер Олимпиады-2000 в личном многоборье.

На прошлых Играх в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет не выиграли золото Олимпиады в личном многоборье, когда израильтянка Линой Ашрам опередила Дину Аверину. В Париже российские гимнастки отказались выступать в нейтральном статусе.