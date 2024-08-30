Кабаева: Мама пожертвовала свое платье на мой первый купальник

Алина Кабаева рассказала о трудностях, с которыми столкнулась, когда начала заниматься художественной гимнастикой.
«Раньше был дефицит не только предметов, но и костюмов. И как они появлялись? Например, моя мама отдала свое леопардовое платье на мой первый купальник. Я очень хорошо его помню. Была там стоечка, а сзади красивая капелька. Мама пожертвовала своим платьем и сшила мне купальник. Я это очень‑очень хорошо помню», — рассказала Кабаева в эфире программы «Небесная грация» на «Матч ТВ».
«Костюмы очень дорого стоят. Один купальник, например, может стоить 100 тысяч, 120−130 тысяч, но зачем маленьким детям такие дорогие купальники? Во‑первых, до них нужно дорасти в профессиональном смысле. А они уже с малых лет выступают в этих стразах. Что сейчас мы делаем в нашей ассоциации? Дети до 10 лет будут выступать в простых купальничках, где не будет страз, просто красивенькие, аккуратненькие купальнички могут быть, с юбочкой. И мы будем смотреть не на стразы, а на мастерство гимнасток», — добавила олимпийская чемпионка.
Алина Кабаева — олимпийская чемпионка‑2004 и бронзовый призер Игр‑2000 в индивидуальном многоборье. Также Алина является двукратной абсолютной чемпионкой мира 1999 и 2003 годов и пятикратной абсолютной чемпионкой Европы. В общей сложности у Кабаевой 14 медалей чемпионатов мира и 25 медалей чемпионатов Европы.