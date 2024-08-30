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Кабаева: Мама пожертвовала свое платье на мой первый купальник

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева рассказала, как мама отдала свое леопардовое платье для того, чтобы сшить спортсменке первый гимнастический купальник.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Алина Кабаева рассказала о трудностях, с которыми столкнулась, когда начала заниматься художественной гимнастикой.

«Раньше был дефицит не только предметов, но и костюмов. И как они появлялись? Например, моя мама отдала свое леопардовое платье на мой первый купальник. Я очень хорошо его помню. Была там стоечка, а сзади красивая капелька. Мама пожертвовала своим платьем и сшила мне купальник. Я это очень‑очень хорошо помню», — рассказала Кабаева в эфире программы «Небесная грация» на «Матч ТВ».

«Костюмы очень дорого стоят. Один купальник, например, может стоить 100 тысяч, 120−130 тысяч, но зачем маленьким детям такие дорогие купальники? Во‑первых, до них нужно дорасти в профессиональном смысле. А они уже с малых лет выступают в этих стразах. Что сейчас мы делаем в нашей ассоциации? Дети до 10 лет будут выступать в простых купальничках, где не будет страз, просто красивенькие, аккуратненькие купальнички могут быть, с юбочкой. И мы будем смотреть не на стразы, а на мастерство гимнасток», — добавила олимпийская чемпионка.

Алина Кабаева — олимпийская чемпионка‑2004 и бронзовый призер Игр‑2000 в индивидуальном многоборье. Также Алина является двукратной абсолютной чемпионкой мира 1999 и 2003 годов и пятикратной абсолютной чемпионкой Европы. В общей сложности у Кабаевой 14 медалей чемпионатов мира и 25 медалей чемпионатов Европы.