Кабаева: Мама пожертвовала свое платье на мой первый купальник

«Костюмы очень дорого стоят. Один купальник, например, может стоить 100 тысяч, 120−130 тысяч, но зачем маленьким детям такие дорогие купальники? Во‑первых, до них нужно дорасти в профессиональном смысле. А они уже с малых лет выступают в этих стразах. Что сейчас мы делаем в нашей ассоциации? Дети до 10 лет будут выступать в простых купальничках, где не будет страз, просто красивенькие, аккуратненькие купальнички могут быть, с юбочкой. И мы будем смотреть не на стразы, а на мастерство гимнасток», — добавила олимпийская чемпионка.