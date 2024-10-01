Винер — об уходе с поста главы ВФХГ: Давно об этом мечтала

«Я давно об этом мечтала. Много лет предлагала Алину Кабаеву, но она отказывалась. Но человек предполагает, а Бог располагает. Сейчас это (объединение федераций — Прим. ред.) дало мне возможность выдвинуть учениц, которые все знают и понимают, в чиновники. А я мечтала всю жизнь быть линейным тренером, и мечта осуществилась, я им была, есть и останусь. Это моя стезя, я очень отвлекалась от этой работы, занимаясь бумагами, теперь у меня будут помощницы, а я буду работать в любимом зале с любимыми ученицами», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».