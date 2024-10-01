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Винер — об уходе с поста главы ВФХГ: Давно об этом мечтала

Бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала уход с поста после объединения гимнастических федераций в одну.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики России, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. Ее возглавил председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

«Я давно об этом мечтала. Много лет предлагала Алину Кабаеву, но она отказывалась. Но человек предполагает, а Бог располагает. Сейчас это (объединение федераций — Прим. ред.) дало мне возможность выдвинуть учениц, которые все знают и понимают, в чиновники. А я мечтала всю жизнь быть линейным тренером, и мечта осуществилась, я им была, есть и останусь. Это моя стезя, я очень отвлекалась от этой работы, занимаясь бумагами, теперь у меня будут помощницы, а я буду работать в любимом зале с любимыми ученицами», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

Ирина Винер занимала пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики с 2008 года.