Винер — об уходе с поста главы ВФХГ: Давно об этом мечтала

Напомним, ранее было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики России, Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России. Ее возглавил председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
«Я давно об этом мечтала. Много лет предлагала Алину Кабаеву, но она отказывалась. Но человек предполагает, а Бог располагает. Сейчас это (объединение федераций — Прим. ред.) дало мне возможность выдвинуть учениц, которые все знают и понимают, в чиновники. А я мечтала всю жизнь быть линейным тренером, и мечта осуществилась, я им была, есть и останусь. Это моя стезя, я очень отвлекалась от этой работы, занимаясь бумагами, теперь у меня будут помощницы, а я буду работать в любимом зале с любимыми ученицами», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».
Ирина Винер занимала пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики с 2008 года.