Спортивная акробатика: как начать заниматься, правила и преимущества

Приобщаться к тренировкам можно достаточно рано — с пяти-шести лет. В этот период дети обладают хорошей гибкостью и координацией, что позволяет им легко осваивать базовые элементы. Некоторые секции принимают новичков до 12−14 лет, но здесь работает принцип «чем раньше, тем лучше».