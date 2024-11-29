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Российского тренера сборной Китая по гимнастике не наградили после ОИ

Российский тренер Александра Близнюк, под чьим руководством выступали спортивные гимнастки из Китая на Олимпиаде в Париже, осталась без награды за победу в многоборье.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Никакой премии пока не было. Возможно, ее и не будет. Никаких золотых апартаментов нет. Как будто Олимпийских игр не было», — сказала Близнюк в выпуске шоу на YouTube-канале «Без воды».

Тренер добавила, что ее поблагодарили только в устной форме.

Напомним, россиянка завоевала золото в групповом многоборье на Олимпиаде в 2012 и 2016 году. На Олимпиаде-2024 в Париже Близнюк тренировала сборную Китая, которая одержала победу в групповом многоборье.

Близнюк работает в тренерском штабе сборной КНР с 2022 года, под ее руководством китаянки в 2023‑м впервые выиграли золото чемпионата мира в групповых упражнениях.