Российского тренера сборной Китая по гимнастике не наградили после ОИ

«Никакой премии пока не было. Возможно, ее и не будет. Никаких золотых апартаментов нет. Как будто Олимпийских игр не было», — сказала Близнюк в выпуске шоу на YouTube-канале «Без воды».
Тренер добавила, что ее поблагодарили только в устной форме.
Напомним, россиянка завоевала золото в групповом многоборье на Олимпиаде в 2012 и 2016 году. На Олимпиаде-2024 в Париже Близнюк тренировала сборную Китая, которая одержала победу в групповом многоборье.
Близнюк работает в тренерском штабе сборной КНР с 2022 года, под ее руководством китаянки в 2023‑м впервые выиграли золото чемпионата мира в групповых упражнениях.