Чемпионку мира по гимнастике из Болгарии отстранили за допинг

Об этом сообщается на сайте Антидопингового центра Болгарии.
Срок дисквалификации отсчитывается со 2 октября 2024 года до 1 октября 2027-го. В ее организме был обнаружен запрещенный препарат гидрохлоротиазид. Томова еще не прокомментировала ситуацию. Как препарат попал в кровь гимнастки — неизвестно.
Напомним, Томова в составе национальной сборной страны завоевала две золотые медали на мировом первенстве 2022 года в Софии. Также гимнастка в 2023 году стала обладательницей двух наград высшей пробы на чемпионате Европы в Баку, после чего ушла из состава сборной Болгарии.
Сейчас Радина по данным СМИ не является действующей спортсменкой, потому что завершила карьеру в 2024-м работает помощником тренера в клубе художественной гимнастики «Локомотив» (София, Болгария).
Напомним, первую ракетку мира Янника Синнера дисквалифицировали на три месяца за нарушение антидопинговых правил — в его организме нашли метаболит клостебола в низких концентрациях.