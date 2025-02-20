Чемпионку мира по гимнастике из Болгарии отстранили за допинг

Напомним, Томова в составе национальной сборной страны завоевала две золотые медали на мировом первенстве 2022 года в Софии. Также гимнастка в 2023 году стала обладательницей двух наград высшей пробы на чемпионате Европы в Баку, после чего ушла из состава сборной Болгарии.