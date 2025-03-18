Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике

Член Всемирного зала славы гимнастики Акинори Накаяма скончался в Японии от рака желудка.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Николаев В.,Фадеев Е./ТАСС

Акинори Накаяма скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Ассоциации гимнастики Японии. Причиной смерти Накаямы стал рак желудка.

Накаяма завоевал четыре золотые медали на Олимпийских играх в Мехико 1968 года (кольца, брусья, перекладина, командное многоборье) и еще две награды высшего достоинства на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене (кольца, команда). Также на его счету еще два серебра и две бронзы на Играх.

Кроме того, Накаяма завоевал 12 медалей на чемпионатах мира, включая семь золотых. Японец — один из трех человек, дважды ставших олимпийскими чемпионками в упражнениях на кольцах (также это удавалось советскому гимнасту Альберту Азаряну и китайцу Лю Яну).

В 2005 году Накаяма был включен во Всемирный зал славы гимнастики.