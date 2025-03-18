Умер шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике

Акинори Накаяма скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Ассоциации гимнастики Японии. Причиной смерти Накаямы стал рак желудка.
Накаяма завоевал четыре золотые медали на Олимпийских играх в Мехико 1968 года (кольца, брусья, перекладина, командное многоборье) и еще две награды высшего достоинства на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене (кольца, команда). Также на его счету еще два серебра и две бронзы на Играх.
Кроме того, Накаяма завоевал 12 медалей на чемпионатах мира, включая семь золотых. Японец — один из трех человек, дважды ставших олимпийскими чемпионками в упражнениях на кольцах (также это удавалось советскому гимнасту Альберту Азаряну и китайцу Лю Яну).
В 2005 году Накаяма был включен во Всемирный зал славы гимнастики.