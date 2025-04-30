Какой спорт выбрать ребенку: топ-5 секций, которые точно стоит рассмотреть

Выбрать спортивную секцию — задача не из легких. Направлений много, ожиданий еще больше: здоровье, характер, социализация. Хочется, чтобы ребенку нравилось, а польза была настоящей. Мы собрали пять популярных видов спорта, которые чаще всего обсуждают в родительских чатах, советуют тренеры и выбирают дети. В этом гиде — кратко, по делу и с акцентом на то, что дает каждый вид спорта.