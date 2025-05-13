Прилучный и Брутян, Утяшева и Воля: звездные пары, для которых спорт — семейная традиция

Совместные походы в фитнес-зал — штука очень мотивирующая. Ведь посещать тренировки с любимым человеком куда приятнее, чем в одиночку. И многие звезды думают так же. Собрали истории отечественных артистов, которые считают поход в зал отличным поводом провести время вместе.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля — фитнес с юмором и смыслом
В семье Ляйсан и Павла без совместного спорта не обходится. Когда жена танцовщица и экс-гимнастка — деваться некуда.
Ляйсан активно ведет свой блог, где часто выкладывает видеоуроки с упражнениями для своих подписчиков. Время от времени в этих роликах появляется и Павел, добавляя им нотку комичности.
И хотя Ляйсан завершила карьеру в большом спорте, а Павел не самый большой поклонник тренировок — это не проблема. Супруги постоянно придумывают какие-то совместные активности. К примеру, в 2017 году запустили семейный проект «Сила Воли» — про трансформацию тела и сознания одновременно. А в пандемию выпустили целую серию видео «Зарядки с Ляйсан Утяшевой».
Звездная пара, кстати, до сих пор проводит совместные занятия, не забывая делиться видео-советами в соцсетях.
Алекса и Вячеслав Дайчев — пара, которая тренируется вместе
Сложно не влиться в спортивную волну, когда муж — известный фитнес-тренер. Супруги постоянно устраивают совместные тренировки. И, судя по ним, фигура экс-певицы находится в надежных руках. «Когда вся семья на одной волне — волне здоровья, спорта и любви», — подписал Вячеслав видеоролики с их совместных занятий в зале.
А еще Алекса и Вячеслав снимают видеоуроки для семейного фитнес-проекта PROТЕЛО. На сайте есть программы на разные группы мышц, аудиомедитации и зарядки. В роликах пара выполняет упражнения вместе, доказывая, что заниматься вдвоем — отличная идея. И нет ничего лучше, чем находить мотивацию для тренировок друг в друге.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян — спорт как семейная привычка
Павел и Зепюр редко появляются в фитнес-зале поодиночке. Время от времени они даже делятся совместными тренировками в соцсетях. Под роликами Павел напоминает, что главное в спорте — регулярность: «Неважно, устали вы или хотите спать. Если у вас есть время — дуйте в спортзал!».
И дисциплина в семье актеров — не пустой звук. Павел всегда находит время для тренировок независимо от графика, а Зепюр посещала зал даже во время беременности.
А сейчас звезда сериала «Мажор» приобщает к спорту и своего сына от первого брака. Актер рассказал, что отдал 12-летнего Тимофея на бокс. «Входим в новый спорт», — поделился счастливый отец в своем блоге.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов — тренировки всей семьей
Спорт — важная часть жизни Дмитрия Тарасова. Футболист посвящает тренировкам много времени, и супруга старается от него не отставать. Поклонники пишут, что, похоже, Дмитрий прекрасный тренер — фигура экс-модели после четырех родов выглядит сногсшибательно.
Анастасия как-то поделилась в своем блоге, как начать тренироваться на постоянной основе после родов. «Начинаю заниматься каждый день и через ''не хочу'', постепенно приобретая привычку и сокращая тренировки до двух-трех в неделю», — рассказала вице-мисс Россия-2014.
Супруги не ищут отговорок и не пропускают тренировок даже в выходные. Их дети тоже постепенно приобщаются к миру спорта — родительский пример заразителен. Дочери занимаются художественной гимнастикой, а четырехлетний Алексей уже гоняет с отцом мяч. Вероятно, и Ярослав присоединится к своей семье, когда научится ходить — пока мальчику всего год.
В блоге Анастасии, кстати, можно подсмотреть, как тренироваться дома с подручными средствами. Отсутствие абонемента в фитнес-зал и спортивного инвентаря — не причина запускать себя, считает Костенко.
Спорт вдвоем — не только про физическую форму, но и про поддержку, вовлеченность и общее настроение. Звездные пары доказали: тренировки могут объединять, вдохновлять и делать отношения крепче. А еще они показывают, что быть в форме — это не про режим ради галочки, а про удовольствие, которое можно разделить. Главное — найти свою волну, и идти к цели не в одиночку.
Автор: Евгения Штегеран