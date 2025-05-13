Прилучный и Брутян, Утяшева и Воля: звездные пары, для которых спорт — семейная традиция

Павел и Зепюр редко появляются в фитнес-зале поодиночке. Время от времени они даже делятся совместными тренировками в соцсетях. Под роликами Павел напоминает, что главное в спорте — регулярность: «Неважно, устали вы или хотите спать. Если у вас есть время — дуйте в спортзал!».