От ковра к академии: как Алина Кабаева воспитывает новое поколение гимнасток

После завершения карьеры она основала академию «Небесная грация», стала лицом фестиваля «Алина» и продолжает активно работать с юными спортсменками. Ее подход сочетает спортивную строгость, внимание к деталям и масштабные проекты, которые помогают развивать гимнастику в России и за её пределами.
Когда и как она закончила карьеру
Карьера Алины Кабаевой завершилась в 2007 году, когда ей было 24 года. К этому моменту она уже дважды поднималась на олимпийский пьедестал и неоднократно становилась чемпионкой мира и Европы. Последние сезоны были непростыми: травма колена в 2003 году не остановила ее — Алина продолжала выступать и побеждать.
Уйти она решила на пике формы, не дожидаясь спада. Многие ожидали увидеть ее на Олимпиаде в Пекине, но Кабаева сделала другой выбор — завершила карьеру заранее и открыла для себя новое направление: тренерскую и общественную деятельность. Этот шаг стал отправной точкой ее второй спортивной жизни.
Собственная академия «Небесная грация»
После завершения карьеры Кабаева сосредоточилась на развитии детского и юношеского спорта. В Москве начала работать академия художественной гимнастики «Небесная грация». Это спортивная школа, где проходят обучение и тренировки девочек — от начинающих до участников международных турниров.
Академия сочетает традиционные методы подготовки с современной базой и поддержкой молодых тренеров. Внимание уделяется не только спортивной технике, но и общей физической подготовке, артистизму и дисциплине.
«Небесная грация» регулярно участвует в соревнованиях и выступлениях. В марте 2025 года в Москве прошел Гран-при Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой. Турнир собрал спортсменок из 20 стран, и среди них были воспитанницы академии. Эти мероприятия помогают гимнасткам получать соревновательный опыт и закреплять навыки на практике.
Фестиваль «Алина» и работа с молодежью
Одним из крупнейших проектов Кабаевой после завершения спортивной карьеры стал фестиваль художественной гимнастики «Алина». Он проводится с 2009 года и ежегодно объединяет сотни юных участниц со всей России и из-за рубежа.
Фестиваль — не столько соревнование, сколько возможность для начинающих гимнасток проявить себя на сцене, получить поддержку и заряд мотивации. В апреле 2025 года он прошел в учебном центре «Сириус» и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Алина участвовала в репетициях, подготовке номеров и выступила в роли ведущей фестиваля.
Личная вовлеченность в тренерскую работу
Кабаева не ограничивается формальным присутствием в проектах. Она регулярно появляется на турнирах, смотрит выступления, общается с тренерами и спортсменками.
Она ведет как групповые, так и персональные тренировки. Особое внимание уделяет технически сложным элементам и артистизму. Гимнастки отмечают, что Кабаева помогает им оттачивать детали и чувствовать уверенность на ковре.
Ее личное участие не сводится к редким визитам — это постоянная работа. Поддержка со стороны наставницы помогает воспитанницам академии развиваться и стремиться к более высоким результатам.
Ученицы академии: кто добился успеха
За несколько лет работы академия Кабаевой подготовила ряд спортсменок, которые уже добились заметных результатов. В «Небесной грации» немало медалисток, и среди них — Вероника Соломатина, Мирослава Монина и София Смирнова. В 2024 году они стали чемпионками международного турнира Winter Fairytale в Баку. Жюри отметило их технику, слаженность движений и уверенность.
Мария Борисова — еще одна ученица академии, которую выделяют в числе самых перспективных. Она начала заниматься гимнастикой в 5 лет, а в 2024 году поступила в «Небесную грацию». Сейчас за ее плечами победы в значимых соревнованиях, например, Играх БРИКС, Спартакиаде и первенстве России. Борисова продолжает тренировки и готовится к следующим стартам.
Кроме того, в академии занимаются спортсменки, которые входят в резервный состав национальной команды и успешно выступают на всероссийских соревнованиях. Такие результаты показывают, что внутри школы ведется системная работа и детей обучают наставники самого высокого уровня.
Алина Кабаева ушла из большого спорта, но осталась в нем в другой роли. Она передает опыт, создает инфраструктуру для развития художественной гимнастики и лично участвует в жизни академии. За счет проектов вроде фестиваля «Алина» спорт становится доступнее, а молодые гимнастки получают возможность расти и двигаться дальше.