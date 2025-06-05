От ковра к академии: как Алина Кабаева воспитывает новое поколение гимнасток

Карьера Алины Кабаевой завершилась в 2007 году, когда ей было 24 года. К этому моменту она уже дважды поднималась на олимпийский пьедестал и неоднократно становилась чемпионкой мира и Европы. Последние сезоны были непростыми: травма колена в 2003 году не остановила ее — Алина продолжала выступать и побеждать.