Персональные тренировки: как они работают, сколько стоят и как выбрать тренера

В одном из крупных научных обзоров сравнивали занятия под контролем тренера и полностью самостоятельные тренировки. Оказалось, что у людей, которые регулярно занимались с тренером, лучше росла сила и устойчивость, чем у тех, кто тренировался без надзора. Авторы связывают это не с «магией» персональных тренировок, а с тем, что специалист помогает правильно выполнять упражнения и постепенно увеличивать нагрузку. При этом исследователи подчеркивают: эффект заметнее, когда тренер присутствует на занятиях регулярно, а не время от времени.