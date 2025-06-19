50-летняя Чусовитина: Очень хочу выступить на Олимпиаде‑2028

«Очень хочу выступить на Олимпиаде‑2028, это моя мечта, это моя цель, но это жизнь, это спорт. Поэтому посмотрим, что будет. Еще три года, для спортивной гимнастики это очень много. Не зацикливаюсь именно на гимнастике, может быть, поэтому я еще тренируюсь, еще выступаю. Знаю, что утром могу проснуться и сказать: “Все, больше не хочу”. Наверное, поэтому мне легче живется.



Не строю какие‑то планы. Живу сегодняшним днем, радуюсь жизни и радуюсь, что у меня всё это есть. Люблю ходить с подружками в кафе, люблю ходить в кино. Я нормальный, простой человек», — сказала Чусовитина в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».