Чемпион вне ковра: как Никита Нагорный живет после Олимпиады и завершения карьеры

Никита Нагорный — один из тех спортсменов, кто умеет побеждать не только в зале. После завершения карьеры он не исчез, а расширил свои горизонты: создал школу для детей, стал наставником, амбассадором и медийной фигурой с сильным личным брендом. Все это — не ради хайпа. Нагорный честно признается: ему важно оставаться нужным, вдохновлять и помогать тем, кто только делает первые шаги на ковре.
Как он завершил карьеру — и что подтолкнуло к решению
Никита Нагорный — олимпийский чемпион, многократный победитель мировых и европейских первенств, лидер сборной России по спортивной гимнастике. Никита не раз поднимался на пьедестал с золотой медалью, был флагманом российской команды на Олимпиаде и стал одним из самых узнаваемых спортсменов страны. Но его история не закончилась со спортом — она только началась.
О том, что пора выходить за границы спортзала, Никита не раз задумывался. Закалка этапов, через которые прошел Нагорный, учит слушать не только тренерские установки, но и себя. Решение о завершении карьеры он принял не спонтанно: в 2023 году стали напоминать о себе давние травмы.
В интервью спортсмен признавался: «К спорту у меня не прошел интерес, но чувствую, что могу быть эффективнее в другой роли». Эти слова предопределили целое новое направление.
В отличие от многих других спортсменов, которые после завершения карьеры пропадают с экранов и уходят в тень, Никита решил не исчезать из публичного поля. После Олимпиады, когда все волнения и строгий спортивный режим наконец-то остались позади, он ощутил: теперь перед ним открыто множество новых возможностей. Вместо привычного расписания в жизни Никиты появилось время для поиска себя и новых интересов.
С чего начался его путь вне спорта
Нагорный буквально сразу взялся за реализацию своей мечты — школу гимнастики для детей. Проект стартовал в родном Ростове и сразу стал популярным. Сам Никита проводил тренировки, выкладывал фото своих подопечных, и съемки из спортзала быстро разлетались по соцсетям. А трогательная история маленькой девочки, которая вышла на соревнования под его руководством и стала малой звездой региона, мгновенно стала вирусной.
Кроме этого, Нагорный стал активно появляться на спортивных форумах — от региональных до крупных федеральных проектов. Общался с тренерами, отвечал на вопросы родителей, выпустил первый ролик в роли наставника молодых спортсменов.
Новая роль: блогер, наставник, инфлюенсер
Открытость Никиты подкупает: он с легкостью снимает сторис просто из раздевалки, показывает все сложности, не фильтруя эмоции. Свои соцсети спортсмен превратил не только в сборник тренировочных лайфхаков. Там много семейных фото, смешных моментов с друзьями, поздравлений поклонников.
YouTube-канал Нагорного — микс личного опыта и закулисья большого спорта. В одном влоге он рассказывает, как общается с учеными по новым методикам тренировок, в другом — обсуждает провалы и вдохновение.
Летом 2024 года вышло резонансное интервью на подкасте «Живем спортом», где Никита признался: «Для меня важно быть примером, а не иконой на плакате». Он искренний, настоящий, и аудитория это ценит. А отрывки из его видео разбирают на цитаты даже сообщества, далекие от спорта.
Сотрудничать с Никитой захотели и известные бренды. Теперь его можно увидеть в рекламе спортивной одежды, на обложках детских книг и тетрадей. Маркетологи понимают: имя олимпийского чемпиона привлекает внимание и родителей, и детей, ведь за ним — настоящие победы и яркая харизма.
Семья, которая стала командой
О личной жизни Нагорного его подписчики знают чуть больше, чем обычно принято у спортсменов. В 2022 году он женился на Диане Дмитриевой, тоже успешной гимнастке. Вскоре в семье появился сын Тимофей, и семейные фото стали отдельной рубрикой в блоге чемпиона. Как подписал одно из фото Никита: «Самое большое счастье — видеть, как сын делает первые шаги на мате».
По-настоящему расслабиться спортсмен может только дома, играя с ребенком или обсуждая новые идеи с женой. Диана стала для него настоящим партнером во всех начинаниях: от запуска школы до ведения соцсетей.
Что он делает сегодня — и какие у него планы
Сегодняшний Никита Нагорный — не только тренер и семьянин. Он реализует бизнес-идеи: недавно зарегистрировал линию спортивного питания и открыл курсы молодого тренера онлайн.
Несколько месяцев назад стало известно, что Никита хочет открыть в Москве академию гимнастики. Он уже ищет подходящее помещение и собирает команду. Кроме этого, планирует сотрудничать с IT-специалистами и запускать проекты, которые помогут с помощью новых технологий анализировать движения спортсменов, чтобы тренировки были еще эффективнее.
Нагорному уже не раз предлагали вести спортивные передачи на телевидении, но Никита пока выбирает развивать свои собственные проекты. Зато недавно все обсуждали его появление в популярном сериале о спорте «Ростов-на-кону»: Никита неожиданно для зрителей появился в кадре и стал болельщиком.
История Никиты — это пример того, как можно не застрять в прошлом, не жить только старыми победами, а каждое утро просыпаться с желанием попробовать что-то новое. Он не теряет своего боевого характера, честен с собой и всегда готов удивлять, теперь уже в роли тренера и бизнесмена.