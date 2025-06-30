Чемпион вне ковра: как Никита Нагорный живет после Олимпиады и завершения карьеры

Никита Нагорный — один из тех спортсменов, кто умеет побеждать не только в зале. После завершения карьеры он не исчез, а расширил свои горизонты: создал школу для детей, стал наставником, амбассадором и медийной фигурой с сильным личным брендом. Все это — не ради хайпа. Нагорный честно признается: ему важно оставаться нужным, вдохновлять и помогать тем, кто только делает первые шаги на ковре.