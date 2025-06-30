Назначен новый главный тренер сборной по спортивной гимнастике

«Он высококлассный специалист с современными взглядами, но в то же время сможет обеспечить преемственность и опору на богатые традиции российской школы спортивной гимнастики. С 2015 года Андреев работает старшим тренером по подготовке резерва сборной команды. Под его руководством российские гимнасты добились значительных успехов, начиная с призовых мест на первенстве Европы 2006 года и заканчивая серебряной медалью чемпионата мира‑2013. Как судья международной категории Дмитрий Валерьевич имеет большой опыт работы на крупнейших международных турнирах, участвовал в четырех Олимпиадах (2012−2024). С 2010 года возглавляет Всероссийскую коллегию судей», — написал Дегтярев в Telegram‑канале.