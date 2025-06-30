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Назначен новый главный тренер сборной по спортивной гимнастике

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил о назначении Дмитрия Андреева на пост главного тренера сборной РФ по спортивной гимнастике.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: НОК Беларуси

На этом посту Дмитрий Андреев сменил Андрея Родионенко, который назначен советником президента Федерации гимнастики России (ФГР) по работе со сборной России по спортивной гимнастике.

«Он высококлассный специалист с современными взглядами, но в то же время сможет обеспечить преемственность и опору на богатые традиции российской школы спортивной гимнастики. С 2015 года Андреев работает старшим тренером по подготовке резерва сборной команды. Под его руководством российские гимнасты добились значительных успехов, начиная с призовых мест на первенстве Европы 2006 года и заканчивая серебряной медалью чемпионата мира‑2013. Как судья международной категории Дмитрий Валерьевич имеет большой опыт работы на крупнейших международных турнирах, участвовал в четырех Олимпиадах (2012−2024). С 2010 года возглавляет Всероссийскую коллегию судей», — написал Дегтярев в Telegram‑канале.

В июне стало известно, что российские гимнасты получили право участвовать в шести международных соревнованиях в 2025 году, включая этапы Кубка мира и чемпионат мира по прыжкам на батуте.

Ранее Международная федерация гимнастики предоставила спортсменам из России право выступать в нейтральном статусе.