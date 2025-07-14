Без сахара и с улыбкой: как Симона Байлз и Дарья Клишина справляются с тягой к сладкому

В интервью проекту «Здоровое питание» Клишина рассказывала, что главное — не пытаться «запретить» себе любимое, а мягко подменять его: «Если я знаю, что мне нельзя шоколад, я просто прохожу мимо в магазине. Захотелось, а его нет — и всё, срыва не случилось». Такой подход помогает ей оставаться в форме без жестких диет и чувства лишений.