Без сахара и с улыбкой: как Симона Байлз и Дарья Клишина справляются с тягой к сладкому

Многие уверены, что победа над тягой к сладкому требует стальной силы воли. Но профессиональные спортсменки доказывают обратное: секрет в стратегии, а не в запретах. Одни разрешают себе любимые десерты, но учатся останавливаться, другие находят вкусные и полезные замены, чтобы не чувствовать себя обделенными. Эти подходы помогают им сохранять форму, не превращая питание в постоянную борьбу с собой.
Симона Байлз — перестать делать сладости запретным плодом
Гимнастка призналась, что во время подготовки к соревнованиям придерживалась строгого меню из белков, овощей и фруктов. И именно из-за запретов ее сильнее всего тянуло на мороженое и пирожные: «Они казались особенно аппетитными только потому, что их нельзя», — рассказывала она в интервью People.
Сейчас Байлз позволяет себе сладости, но без чувства вины и без переедания. На Олимпийские игры 2024 в Париже она даже выкладывала сторис, где ест шоколадную булочку прямо в супермаркете. Её главный принцип — не превращать десерты в табу, тогда они не управляют желанием.
Дарья Клишина — заменить сладкое на вкусные альтернативы
Российская прыгунья в длину делилась, что в ее рационе нет жареного, газированных напитков, мучного и сахара — но при этом она не чувствует себя в чем-то ограниченной. Дарья заменяет конфеты фруктами, творогом, детским печеньем без сахара и белковыми коктейлями.
В интервью проекту «Здоровое питание» Клишина рассказывала, что главное — не пытаться «запретить» себе любимое, а мягко подменять его: «Если я знаю, что мне нельзя шоколад, я просто прохожу мимо в магазине. Захотелось, а его нет — и всё, срыва не случилось». Такой подход помогает ей оставаться в форме без жестких диет и чувства лишений.
Серена Уильямс — знать меру
Легендарная теннисистка призналась: следить за питанием по-настоящему начала… только после завершения карьеры. Ведь за время тренировок на корте она сжигала тысячи калорий в день! Сказать себе «нет» на пути в кондитерскую для Серены сложно, ведь она очень любит сладкое и булочки.
Но Серене все-таки удалось «перенастроить» себя и четко выставить границы: «Когда я все-таки ем вредную еду, я съедаю одно-два печенья, а остальное выкидываю», — делится она.
Выстроить правильный рацион куда проще, если понимать свою мотивацию. Ведь зная «зачем» всегда реальнее найти свое «как». Поэтому стоит задать себе этот вопрос, чтобы было проще понять свои ориентиры.