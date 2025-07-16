Международная федерация гимнастики запретила георгиевскую ленту

Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала пересмотренные правила для получения нейтрального статуса российскими и белорусскими спортсменами. Среди запретных пунктов теперь отдельно прописана демонстрация георгиевской ленты.
Запрет вступил в силу с 9 июля, даты принятия новых правил. Демонстрация георгиевской ленты до этой даты, таким образом, не является нарушением. Также российским гимнастам запрещено показывать символы «Z» и «V».
Из критериев были удалены запрет на командные соревнования и запрет на какие-либо ассоциации с национальными флагом, гимном и эмблемой России и Белоруссии (но их нельзя демонстрировать на соревнованиях). Что касается связей с вооруженными силами и МВД России и Белоруссии, то теперь под запрет попадают только прямая работа в этих структурах.
Ранее FIG разрешила российским и белорусским спортсменам подавать ранее отклоненные заявки на получение нейтрального статуса. Решение было принято на заседании исполнительного комитета организации, которое прошло 9 и 10 июля в швейцарской Лозанне.