Международная федерация гимнастики запретила георгиевскую ленту

Из критериев были удалены запрет на командные соревнования и запрет на какие-либо ассоциации с национальными флагом, гимном и эмблемой России и Белоруссии (но их нельзя демонстрировать на соревнованиях). Что касается связей с вооруженными силами и МВД России и Белоруссии, то теперь под запрет попадают только прямая работа в этих структурах.