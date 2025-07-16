Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международная федерация гимнастики запретила георгиевскую ленту

Международная федерация гимнастики пересмотрела условия получения нейтрального статуса. Теперь российские спортсмены смогут повторно подать ранее отклоненные заявки.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала пересмотренные правила для получения нейтрального статуса российскими и белорусскими спортсменами. Среди запретных пунктов теперь отдельно прописана демонстрация георгиевской ленты.

Запрет вступил в силу с 9 июля, даты принятия новых правил. Демонстрация георгиевской ленты до этой даты, таким образом, не является нарушением. Также российским гимнастам запрещено показывать символы «Z» и «V».

Из критериев были удалены запрет на командные соревнования и запрет на какие-либо ассоциации с национальными флагом, гимном и эмблемой России и Белоруссии (но их нельзя демонстрировать на соревнованиях). Что касается связей с вооруженными силами и МВД России и Белоруссии, то теперь под запрет попадают только прямая работа в этих структурах.

Ранее FIG разрешила российским и белорусским спортсменам подавать ранее отклоненные заявки на получение нейтрального статуса. Решение было принято на заседании исполнительного комитета организации, которое прошло 9 и 10 июля в швейцарской Лозанне.