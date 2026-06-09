180 медалей и завершение карьера в 19 лет: как сейчас живет Яна Батыршина

Яна Батыршина родилась 7 октября 1979 года в Ташкенте в семье еврейки и татарина. Начала заниматься художественной гимнастикой в пять лет, а в десять уже попала в молодежную сборную СССР. В 1992 году, после распада Советского Союза, переехала с семьей в Россию и продолжила тренироваться под руководством легендарной Ирины Винер. Ее карьера была стремительной и яркой, но такой же короткой — уже в 19 лет она завершила выступления. В нашей статье о том, чем сейчас занимается и как живет легендарная гимнастка после завершения карьеры.