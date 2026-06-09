180 медалей и завершение карьера в 19 лет: как сейчас живет Яна Батыршина

Яна Батыршина родилась 7 октября 1979 года в Ташкенте в семье еврейки и татарина. Начала заниматься художественной гимнастикой в пять лет, а в десять уже попала в молодежную сборную СССР. В 1992 году, после распада Советского Союза, переехала с семьей в Россию и продолжила тренироваться под руководством легендарной Ирины Винер. Ее карьера была стремительной и яркой, но такой же короткой — уже в 19 лет она завершила выступления. В нашей статье о том, чем сейчас занимается и как живет легендарная гимнастка после завершения карьеры.
Звездная карьера
Спортивный путь Батыршиной начался рано. Уже в 11 лет она выиграла золото в многоборье среди сверстниц, а в 1994 году, будучи 15-летней, дебютировала на чемпионате Европы, где завоевала бронзу в упражнениях с мячом.
Пиком ее карьеры стали Олимпийские игры 1996 года в Атланте. В возрасте 19 лет Яна завоевала серебряную медаль в личном многоборье, уступив только украинской гимнастке Екатерине Серебрянской. За свою недолгую, но невероятно насыщенную карьеру она собрала уникальную коллекцию наград: пять золотых медалей чемпионата мира, пять наград высшего достоинства первенства Европы, а всего — 180 медалей различного достоинства. В том же 1996 году она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Несмотря на головокружительный успех, Батыршина завершила карьеру уже в 1998 году.
Тренерство и телевидение
После ухода из большого спорта Батыршина не стала медлить с выбором нового пути. В возрасте 20 лет она приняла предложение возглавить сборную Бразилии по художественной гимнастике. Этот смелый шаг стал ее первым опытом за пределами российского спорта.
Однако спустя несколько лет Батыршина сменила сферу деятельности и начала блистать на телевидении. Ее карьера на экране началась в 2000 году. В разное время она была ведущей таких популярных программ, как «До 16 и старше» на ОРТ, «Форт Боярд», «Народный артист», а также вела спортивные выпуски новостей на каналах «Россия» и «Спорт». Батыршина также была ведущей спортивной национальной премии «Слава» в 2003, 2004, 2006 и 2008 годах. С 2021 года она является постоянной ведущей программы «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ», оставаясь одним из самых узнаваемых голосов в российском спорте.
Личная жизнь
Личная жизнь Батыршиной сложилась так же ярко, как и карьера. В 2004 году она вышла замуж за известного телепродюсера и режиссера Тимура Вайнштейна. Их роман развивался стремительно: по словам самой гимнастки, Вайнштейн позвал ее замуж уже через неделю после первого свидания. Свадьбу сыграли в Москве и Баку. Вайнштейн — сын Леонида Вайнштейна, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку», и бывший руководитель программ «Добрый вечер с Юлием Гусманом» и «Тема». Позже он стал генеральным продюсером НТВ и создал компанию «ВайТ Медиа».
У пары трое детей. Старшая дочь Мариам родилась в 2005 году, Айла — в 2007-м, а сын Леонид — в 2018-м. Старшая дочь изначально увлеклась гимнастикой, но позже выбрала балет и поступила в Московскую академию хореографии. Средняя дочь пробовала силы в фигурном катании и бальных танцах, а младший сын занимается общей спортивной гимнастикой. В одном из интервью Яна призналась, что ее главная мечта — это семья, и она счастлива, что она сбылась.
Посол чемпионата мира и комментатор на ТВ
2026 год оказался для Яны Батыршиной насыщенным на события. Прежде всего, она стала официальным послом чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет с 16 по 22 сентября в Баку. Ее кандидатура была утверждена Международной федерацией гимнастики.
В этом качестве Батыршина принимает участие в промо-кампании турнира, включая специальные мероприятия и встречи с болельщиками. Параллельно она продолжает активно работать комментатором на «Матч ТВ», освещая крупнейшие старты. В частности, в мае 2026 года она комментировала выступления российских гимнасток на чемпионате Европы в Варне, где они впервые с 2022 года выступали с национальным флагом и гимном. Также она активно высказывается в прессе о судействе и допуске российских спортсменов, оставаясь одним из самых авторитетных голосов в мире художественной гимнастики.
Общественная деятельность
Помимо работы на телевидении и посольских функций, Батыршина активно занимается развитием детского спорта. Еще одним важным делом ее жизни стал Международный турнир по художественной гимнастике на ее собственные призы. В 2026 году соревнования прошли в Москве (Сколково) с 7 по 9 марта.
Турнир собрал 326 гимнасток из 19 городов России, а также из Абхазии. Президент Федерации художественной гимнастики Республики Абхазия Гунда Кварчия отметила высокий уровень организации соревнований. Юные гимнастки показали отличные результаты, а одна из них даже получила специальный приз «За самый эффектный образ» и денежное вознаграждение в 25 тысяч рублей. Это не просто дань прошлому, а реальный вклад в будущее гимнастики, помощь в раскрытии талантов для нового поколения спортсменок.
Сегодня Яна Батыршина — счастливая жена и мама, успешная телеведущая и наставница для юных гимнасток. Она не живет прошлым, а продолжает активно работать на благо спорта.