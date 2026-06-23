Скандал между россиянкой и украинкой привел к изменению правил

В регламенте были добавлены два новых пункта. Статья 13 закрепляет нейтральность церемонии награждения и запрещает любые политические, религиозные и расовые акции, а также использование символики, жестов и неофициальной атрибутики на пьедестале.
Статья 14 устанавливает ответственность за несоблюдение правил церемонии, предусматривая санкции от дисциплинарных мер до дисквалификации, аннулирования результатов и лишения завоеванных наград.
Одним из поводов для изменения правил стал эпизод, произошедший в мае на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария). В упражнениях с лентой победу одержала россиянка Яна Заикина, а серебро досталось украинке Софии Краинской. Во время исполнения гимна России Краинская надела наушники и демонстративно закрыла глаза руками.
В мае World Gymnastics объявила о снятии санкций с российских спортсменов, благодаря чему они вновь выступают на международных соревнованиях с национальной символикой — флагом и гимном.