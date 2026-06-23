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Скандал между россиянкой и украинкой привел к изменению правил

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) изменила правила поведения спортсменов на церемонии награждения после соревнований. Об этом сообщает официальный сайт федерации.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В регламенте были добавлены два новых пункта. Статья 13 закрепляет нейтральность церемонии награждения и запрещает любые политические, религиозные и расовые акции, а также использование символики, жестов и неофициальной атрибутики на пьедестале.

Статья 14 устанавливает ответственность за несоблюдение правил церемонии, предусматривая санкции от дисциплинарных мер до дисквалификации, аннулирования результатов и лишения завоеванных наград.

Одним из поводов для изменения правил стал эпизод, произошедший в мае на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария). В упражнениях с лентой победу одержала россиянка Яна Заикина, а серебро досталось украинке Софии Краинской. Во время исполнения гимна России Краинская надела наушники и демонстративно закрыла глаза руками.

В мае World Gymnastics объявила о снятии санкций с российских спортсменов, благодаря чему они вновь выступают на международных соревнованиях с национальной символикой — флагом и гимном.