Скандал между россиянкой и украинкой привел к изменению правил

Одним из поводов для изменения правил стал эпизод, произошедший в мае на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария). В упражнениях с лентой победу одержала россиянка Яна Заикина, а серебро досталось украинке Софии Краинской. Во время исполнения гимна России Краинская надела наушники и демонстративно закрыла глаза руками.