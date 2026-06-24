Где сейчас Дина Аверина и чем занимается после большого спорта

Дина Аверина прошла путь от тренировок в Заволжье до статуса одной из самых титулованных гимнасток мира. Ее имя связано с медалями, рекордами и годами жесткой спортивной дисциплины, но за пределами ковра спортсменка всегда говорила о более простых вещах — семье, благодарности родителям и желании обеспечить близким комфортную жизнь. Именно поэтому разговор о том, где живет Дина Аверина, получается не столько про недвижимость, сколько про ценности, которые она сохранила даже после мировой славы.