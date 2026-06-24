Где сейчас Дина Аверина и чем занимается после большого спорта

Дина Аверина прошла путь от тренировок в Заволжье до статуса одной из самых титулованных гимнасток мира. Ее имя связано с медалями, рекордами и годами жесткой спортивной дисциплины, но за пределами ковра спортсменка всегда говорила о более простых вещах — семье, благодарности родителям и желании обеспечить близким комфортную жизнь. Именно поэтому разговор о том, где живет Дина Аверина, получается не столько про недвижимость, сколько про ценности, которые она сохранила даже после мировой славы.
Детство в Заволжье и путь к большим победам
Дина Аверина родилась и выросла в Заволжье вместе со своей сестрой-близнецом Ариной. Семья жила обычной жизнью, далекой от мира большого спорта и громких побед. Однако уже в детстве сестры практически все свободное время проводили на тренировках, постепенно превращая увлечение художественной гимнастикой в дело всей жизни.
Путь к успеху занял много лет. Постоянные сборы, соревнования и переезды стали привычной частью жизни еще задолго до первых крупных титулов. В итоге Дина стала одной из самых титулованных гимнасток в истории художественной гимнастики, выиграв множество чемпионатов мира и Европы.
Несмотря на мировую известность, спортсменка не раз говорила, что родной город остается для нее особенным местом. Именно там началась история, которая привела обычную девочку из Нижегородской области на крупнейшие спортивные арены мира.
Дом для родителей стал главной мечтой
Когда у Дины появились первые серьезные заработки, она решила потратить их не на дорогие покупки для себя. В интервью гимнастка рассказывала, что значительную часть доходов направляла на помощь семье. Позже именно спортивные успехи сестер Авериных помогли воплотить в жизнь давнюю мечту родителей о собственном доме.
Подробности строительства и обустройства семья предпочитает не раскрывать. Известно лишь, что новый дом стал местом, где могут собираться все близкие, а не просто очередным объектом недвижимости. Для Дины эта история всегда была связана с благодарностью родителям за поддержку на протяжении всей карьеры.
Особое место в доме занимают спортивные награды сестер. Медали, кубки и памятные фотографии напоминают о долгом пути от тренировок в небольшом городе до побед на крупнейших мировых турнирах.
Тренировки, сборы и жизнь в Новогорске
Большая часть взрослой жизни Дины прошла в Новогорске — именно здесь находится знаменитый учебно-тренировочный центр, где готовятся ведущие российские спортсмены. Годы тренировок превратили это место во второй дом: ежедневные занятия, сборы, восстановление и подготовка к крупнейшим международным стартам занимали почти все время.
После завершения карьеры распорядок спортсменки изменился. У нее появилось больше времени на семью, личные проекты и участие в различных телевизионных и спортивных мероприятиях. 2024 году она участвовала в ледовом шоу и телепроекте «Ледниковый период», где выступала в паре с Дмитрием Соловьевым. Именно во время работы над проектом начались их отношения, которые позже привели к свадьбе.
Кроме того, Дина продолжает участвовать в показательных выступлениях, спортивных мероприятиях, мастер-классах и различных проектах, связанных с художественной гимнастикой. При этом постоянного тренерского или административного поста в большом спорте она пока не занимает.
Семья с Дмитрием Соловьевым и новая глава жизни
После завершения спортивной карьеры внимание поклонников стало приковано к личной жизни спортсменки. В 2025 году Дина Аверина вышла замуж за олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Их роман начался после участия в проекте «Ледниковый период», где спортсмены выступали в паре.
Летом 2026 года супруги поделились еще одной важной новостью. На премии МУЗ-ТВ 27-летняя гимнастка впервые официально подтвердила, что ждет первенца, появившись на красной дорожке в облегающем платье, подчеркнувшем округлившийся живот. Позже гимнастка рассказала, что сообщила о беременности мужу необычным способом — просто вручила ему положительный тест.
Известно, что лето будущая мама планирует провести в родном Нижнем Новгороде. Там же Дина собирается рожать, поскольку доверяет местным врачам и чувствует себя комфортно рядом с семьей. Этот выбор хорошо отражает ее отношение к жизни: даже после мировой славы и многочисленных титулов главным ориентиром для спортсменки остаются близкие люди и родной дом.