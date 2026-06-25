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Румыния может лишиться ЧМ по гимнастике из-за решения по России

Глава Федерации художественной гимнастики Румынии Ирина Деляну заявила, что страна рискует потерять право на проведение юниорского чемпионата мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: CAROLINE BREHMAN/EPA/TASS

Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).

24 июня мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок заявил, что на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике «российский гимн исполняться не будет, российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны». Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал заявление мэра вопиющим нарушением Олимпийской хартии и сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) незамедлительно проинформировал о ситуации Международный олимпийский комитет (МОК).

«Я видела решение местных властей запретить исполнение российского гимна и флага на соревнованиях в Клуж-Напоке. Теперь мы оказались между молотом и наковальней. Мы слишком малы, чтобы бороться с двумя такими гигантами. Однако следует отметить, что на этих соревнованиях речь идет о детях, и спорт не должен иметь никакого отношения к политике», — приводит слова Деляну ProSport.

«Приняв это решение, мы рискуем потерять право на проведение чемпионата мира среди юниоров и даже столкнуться с санкциями со стороны Международной федерации гимнастики, санкциями, которые могут напрямую коснуться румынской федерации гимнастики. Надеюсь, до этого не дойдет», — добавила Деляну.

Этап Кубка вызова по художественной гимнастике пройдет с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. Турнир включен в официальный календарь и проводится под эгидой World Gymnastics.

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