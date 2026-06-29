Олимпийская чемпионка Мельникова снялась с чемпионата России

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Калуге с 30 июня по 5 июля.
«Чемпионат России 2026 пройдет без меня. К сожалению, я вынуждена пропустить этот важный старт по состоянию здоровья. Это непростое решение было принято, чтобы поберечь мою ногу, которую я травмировала еще в 2024 году. К сожалению, иногда она напоминает о себе. Впереди чемпионат Европы, поэтому сейчас действительно важно подойти к нему здоровой и уверенной в своем теле.
Мой опыт в спорте давно дал мне понимание, что когда я здорова, то я уверена в своем организме и могу показывать максимум. Сейчас все свои силы я и направлю на восстановление, а потом с новыми силами готовиться к Хорватии!
Желаю всей команде удачи в Калуге! Берегите здоровье и пусть все получится!» — написала Мельникова в телеграм-канале.
После чемпионата России гимнасты будут готовиться к европейскому первенству, которое пройдет в хорватском Загребе с 8-го по 24 августа.
25-летняя Ангелина Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, двукратная чемпионка мира в личном многоборье (2021, 2025), чемпионка мира в опорном прыжке (2025), двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года, четырехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018, 2021).