Олимпийская чемпионка Мельникова снялась с чемпионата России

«Чемпионат России 2026 пройдет без меня. К сожалению, я вынуждена пропустить этот важный старт по состоянию здоровья. Это непростое решение было принято, чтобы поберечь мою ногу, которую я травмировала еще в 2024 году. К сожалению, иногда она напоминает о себе. Впереди чемпионат Европы, поэтому сейчас действительно важно подойти к нему здоровой и уверенной в своем теле.



Мой опыт в спорте давно дал мне понимание, что когда я здорова, то я уверена в своем организме и могу показывать максимум. Сейчас все свои силы я и направлю на восстановление, а потом с новыми силами готовиться к Хорватии!



Желаю всей команде удачи в Калуге! Берегите здоровье и пусть все получится!» — написала Мельникова в телеграм-канале.