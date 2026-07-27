Их обожала вся страна: как сегодня живут легендарные гимнастки 90-х

Амина Зарипова родилась в 1976 году в узбекском городе Чирчик. В художественную гимнастику она пришла позже сверстниц — в 10 лет. Несмотря на это, ее талант был настолько очевиден, что уже в 1991 году она дебютировала на чемпионате мира, а в 1992-м стала чемпионкой Европы. Пик ее карьеры пришелся на 1997 год, когда она выиграла чемпионат мира в Берлине в упражнении с булавами. Зарипова обладала уникальной природной гибкостью, которая стала визитной карточкой ее выступлений.