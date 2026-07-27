Их обожала вся страна: как сегодня живут легендарные гимнастки 90-х

Их имена знал каждый, кто хоть раз включал телевизор в дни соревнований. Амина Зарипова, Яна Батыршина, Оксана Скалдина — легенды, чьи выступления до сих пор считаются эталоном. В этой статье — истории о том, как сложилась жизнь легенд художественной гимнастики 90-х.
Амина Зарипова
Амина Зарипова родилась в 1976 году в узбекском городе Чирчик. В художественную гимнастику она пришла позже сверстниц — в 10 лет. Несмотря на это, ее талант был настолько очевиден, что уже в 1991 году она дебютировала на чемпионате мира, а в 1992-м стала чемпионкой Европы. Пик ее карьеры пришелся на 1997 год, когда она выиграла чемпионат мира в Берлине в упражнении с булавами. Зарипова обладала уникальной природной гибкостью, которая стала визитной карточкой ее выступлений.
После завершения спортивной карьеры в конце 1990‑х годов Амина Зарипова поначалу пыталась отойти от гимнастики — пробовала себя в журналистике и даже открыла ресторан, но проект не сложился. Вскоре она вернулась в спорт уже в роли тренера: некоторое время работала с молодежной сборной Греции, а затем сосредоточилась на работе в России — в Центре олимпийской подготовки МГФСО. Важной вехой стало наставничество над Маргаритой Мамун, которая под ее руководством завоевала золото Олимпиады‑2016 в Рио‑де‑Жанейро.
В 2021‑м Амина Зарипова запустила собственный онлайн‑курс, где делится не только техническими приемами, но и знаниями о психологической устойчивости, режиме и построении спортивной карьеры. При этом она продолжает развивать собственные школы, оставаясь заметной фигурой в мире художественной гимнастики.
Амина замужем за лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым. Пара поженилась в 2002 году. У них четверо детей: сыновья Арсений (2003 г. р.) и Афанасий (2006 г. р.), дочери Аксинья (2011 г. р.) и Агафья (2021 г. р.).
Яна Батыршина
Яна Батыршина — одна из самых титулованных гимнасток 90-х. Пятикратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр 1996 года в Атланте. Она блистала на ковре и была одной из главных звезд сборной России того времени.
После завершения карьеры она стала успешной телеведущей, работала на федеральных каналах и вела спортивные программы. Яна замужем за известным продюсером Тимуром Вайнштейном. Пара поженилась в 2004 году. У них трое детей: две дочери — Мариам и Айла, и сын Леонид (2018 г. р.).
Сегодня, в 2026 году, она продолжает оставаться в центре гимнастической жизни. Яна регулярно комментирует выступления российских гимнасток в СМИ, участвует в организации международных турниров и высказывается о важнейших событиях в мире спорта. Она также является организатором собственного турнира по художественной гимнастике, который носит ее имя. Например, в марте 2026 года турнир состоялся в Москве (в Сколково) и объединил 326 участниц из 19 городов России и Абхазии.
Оксана Скалдина
Оксана Скалдина родилась в 1972 году в Запорожье. С пяти лет она начала заниматься гимнастикой, а уже вскоре попала в знаменитую школу Альбины и Ирины Дерюгиных. В 1989 году на чемпионате мира в Югославии она завоевала три золотые медали в отдельных видах многоборья.
На первом упражнении со скакалкой судьи поставили Оксане оценку 9.8. И тогда после короткого обсуждения упражнения техническим комитетом Международной Федерации гимнастики, судьи, оценив прекрасное выступление Скалдиной в финале, изменили оценку на 10.0. Это был первый и пока единственный случай повышения оценки арбитрами на таких ответственных соревнованиях как чемпионат мира.
Скалдина первой исполняла трюки, которые даже сейчас никто не может повторить. Она завершила спортивную карьеру в 1992 году после Олимпиады в Барселоне, где выступала в составе Объединенной команды. В 1991 году она блестяще выиграла чемпионат мира, а в 1992-м — чемпионат СНГ.
Оксана замужем за олимпийским чемпионом по современному пятиборью Дмитрием Сватковским. Их дочь Дарья также занималась художественной гимнастикой и входила в состав сборной России, завершив карьеру в 2014 году. Сегодня Оксана Скалдина — заслуженный тренер России. Она передает свой опыт новым поколениям гимнасток, оставаясь одной из самых уважаемых фигур в мире художественной гимнастики.
Все они остались в памяти поклонников как легенды 90-х. И каждая из них продолжает вдохновлять миллионы людей по всему миру — своим примером, своей работой и своей жизнью после спорта. Их имена навсегда вписаны в историю художественной гимнастики, а их наследие продолжает жить в новых поколениях спортсменок.