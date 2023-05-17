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13:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Мужская сборная России по гандболу не выступит на ОИ в Париже

У мужчин нет возможности пройти квалификацию.

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Источник: РИА "Новости"

Мужская сборная России по гандболу не примет участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, у женской команды еще остается шанс пройти квалификацию, сообщает ТАСС.

«Для мужчин возможности пройти квалификацию больше нет, у женщин она сохраняется при условии, что россиянкам разрешат участвовать в предстоящем чемпионате мира, через который возможно пройти отбор», — сообщили в Международной федерации гандбола.

Женская сборная России победила на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и стала второй в 2021 году на Олимпиаде в Токио. Женский чемпионат мира пройдет в ноябре-декабре в Дании, Норвегии и Швеции. Российских спортсменок пока нет среди участниц турнира, однако они могут получить wild card («специальное приглашение») от международной федерации.

Победитель чемпионата мира получит путевку на Олимпиаду.

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