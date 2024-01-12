Установлен мировой рекорд в гандболе: матч чемпионата Европы посетили 53 тысячи человек

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240187" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первый день чемпионата Европы по гандболу на футбольном стадионе в Дюссельдорфе состоялся матч хозяев турнира и сборной Швейцарии. Немцы победили со счетом 27:14. На арене присутствовали 53 568 зрителей.

Предыдущий рекорд посещаемости был зафиксирован в сентябре 2014 года во Франкфурте-на-Майне в матче между немецкими клубами «Райн Левен» и «Гамбург». Игру посетили 44 189 человек.

«Это старт мечты для чемпионата Европы. Мировой рекорд дает все необходимое для того, чтобы этот турнир стал крупнейшим на сегодняшний день. Целью Европейской федерации гандбола является улучшение продукта из года в год, и такие моменты могут помочь будущим организаторам, поскольку они показывают, чего возможно добиться в гандболе», — заявил глава EHF Михаэль Видерер.

В турнире принимают участие 24 команды. Сборные Грузии, Греции и Фарерских островов дебютируют на континентальном первенстве. В Германию прибыло более более 5000 болельщиков из Фарер — около 10% населения страны.