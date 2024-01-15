Болельщики освистали канцлера Германии на ЧЕ по гандболу: видео

Матч группового этапа ЧЕ по гандболу прошел в Берлине. Когда диктор объявил о присутствии Шольца на игре, трибуны подняли шум и начали свистеть.

«Мне жаль, что его освистали. Но я думаю, что, несмотря на это, он увидел увлекательную игру и предстал как настоящий болельщик германского гандбола», — приводит слова спортивного директора организации Акселя Кромера пресс-служба.