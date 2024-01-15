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15 января, источник: Sportmail.ru

Болельщики освистали канцлера Германии на ЧЕ по гандболу: видео

Канцлер ФРГ Олаф Шольц присутствовал на трибунах во время матча сборной Германии против Северной Македонии на чемпионате Европы по гандболу и был освистан болельщиками.

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Матч группового этапа ЧЕ по гандболу прошел в Берлине. Когда диктор объявил о присутствии Шольца на игре, трибуны подняли шум и начали свистеть.

Позднее в Ассоциации гандбола Германии прокомментировали случившееся.

«Мне жаль, что его освистали. Но я думаю, что, несмотря на это, он увидел увлекательную игру и предстал как настоящий болельщик германского гандбола», — приводит слова спортивного директора организации Акселя Кромера пресс-служба.

Сборная Германии победила Северную Македонию со счетом 34:25.

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