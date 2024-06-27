Гандболистка Вяхирева вошла в список лучших игроков сезона в Европе

Ранее Европейская гандбольная федерация EHF огласила результаты голосования за звание лучших игроков сезона на каждой позиции. 29-летняя Вяхирева, выступающая за норвежский «Вайперс», стала победителем в женской номинации «лучший правый полусредний».

В минувшем сезоне спортсменка стала лучшим снайпером в Лиге чемпионов, она забила 113 голов в ворота соперниц. Также в список номинантов по этой позиции попала россиянка Валерия Маслова, выступающая за французский «Брест».

Вяхирева выступает за «Вайперс» с 2022 года. В составе норвежской команды она стала двукратной чемпионкой Норвегии, а также двукратной обладательницей Кубка Норвегии. В 2023 году гандболиста выиграла с «Вайперс» Лигу чемпионов.

В составе сборной России Вяхирева завоевала золотую и серебряную награды Олимпийских игр, а также бронзовую медаль чемпионата мира и серебро первенства Европы.