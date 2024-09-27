«Мы просто ошалели». Гандболистка рассказала о встрече с Путиным

«Очень понравилось, когда уже после награждения мы зашли в зал и Владимир Владимирович подходил ко всем сборным. Я прославилась в Рио тем, что у меня была профессиональная селфи-палка, все на нее фотографировались. Я попросила разрешения сфотографироваться с ним. Он становится и говорит “Бобер, открой глаза”. А это всегда говорила я, потому что у нас на всех фото Владочка (Влада Бобровникова — прим. ред.) получалась с закрытыми глазами. И он когда это сказал, мы просто ошалели. Нам было очень приятно, что он так подготовлен», — сказала Сень.