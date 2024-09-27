«Мы просто ошалели». Гандболистка рассказала о встрече с Путиным

Женская сборная России впервые в своей истории завоевала олимпийское золото, обыграв в финале Францию (22:19). После возвращения домой Путин принял российских олимпийцев в Кремле.
«Очень понравилось, когда уже после награждения мы зашли в зал и Владимир Владимирович подходил ко всем сборным. Я прославилась в Рио тем, что у меня была профессиональная селфи-палка, все на нее фотографировались. Я попросила разрешения сфотографироваться с ним. Он становится и говорит “Бобер, открой глаза”. А это всегда говорила я, потому что у нас на всех фото Владочка (Влада Бобровникова — прим. ред.) получалась с закрытыми глазами. И он когда это сказал, мы просто ошалели. Нам было очень приятно, что он так подготовлен», — сказала Сень.
После триумфа в Рио Сень завоевала со сборной России серебро ЧЕ-2018, бронзу ЧМ-2019 и олимпийское серебро Токио-2020. В финале Олимпиады француженки взяли реванш за поражение в Рио, обыграв россиянок со счетом 30:25.
В феврале 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.