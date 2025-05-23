Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Счастье длилось секунду: невероятный гол принес «Ростову» победу

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» невероятным образом обыграл дома «МССУОР № 2-Академию» (34:33) в заключительном 24-м туре Высшей лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Победитель матча определялся на последних секундах встречи. За секунду до финальной сирены линейный «Ростова» Глеб Чернов при счете 33:33 заработал для своей команды семиметровый удар. К точке подошел Максим Пихтарев, но вратарь «Академии» Степан Ряполов сумел отразить его бросок. Ряполов начал праздновать свое спасение, но спустя пару секунд мяч упал на площадку и за счет вращения предательски закатился в ворота.

Несмотря на поражение, «МССУОР № 2-Академия» из Москвы завершила чемпионат на третьем месте и сыграет с уфимским «Акбузатом» в стыковых матчах за место в Суперлиге на следующий сезон.