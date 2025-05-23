Счастье длилось секунду: невероятный гол принес «Ростову» победу

Победитель матча определялся на последних секундах встречи. За секунду до финальной сирены линейный «Ростова» Глеб Чернов при счете 33:33 заработал для своей команды семиметровый удар. К точке подошел Максим Пихтарев, но вратарь «Академии» Степан Ряполов сумел отразить его бросок. Ряполов начал праздновать свое спасение, но спустя пару секунд мяч упал на площадку и за счет вращения предательски закатился в ворота.