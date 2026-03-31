Лучший бомбардир сборной России по гандболу умер в 50 лет

Кокшаров является лучшим бомбардиром в истории сборной России по гандболу. В период с 1996 по 2012 год он провел за национальную команду 226 матчей, в которых забил 1110 мячей. Вместе со сборной он выигрывал чемпионат мира 1997 года в Японии и олимпийские игры 2000 года в Сиднее. Кроме того, Кокшаров становился серебряным призером чемпионата мира (1999) и Европы (2000), а также выигрывал бронзу Олимпиады-2004 в Афинах.