Лучший бомбардир сборной России по гандболу умер в 50 лет

Причины смерти Кокшарова не уточняются.
«С глубокой скорбью сообщаем о том, что на 51-м году скоропостижно ушел из жизни главный тренер нашего гандбольного клуба, олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель Лиги чемпионов Эдуард Александрович Кокшаров. “Мешков Брест” выражает искренние соболезнования семье и близким Эдуарда Александровича. Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде и в сердцах всех, кто его знал. Это невосполнимая потеря для всей гандбольной семьи, большое потрясение для мировой гандбольной общественности», — сказано в заявлении.
Кокшаров является лучшим бомбардиром в истории сборной России по гандболу. В период с 1996 по 2012 год он провел за национальную команду 226 матчей, в которых забил 1110 мячей. Вместе со сборной он выигрывал чемпионат мира 1997 года в Японии и олимпийские игры 2000 года в Сиднее. Кроме того, Кокшаров становился серебряным призером чемпионата мира (1999) и Европы (2000), а также выигрывал бронзу Олимпиады-2004 в Афинах.
В 2013 году Кокшаров завершил игровую карьеру, после чего тренировал краснодарский СКИФ (2016), македонский «Вардар» (2016−2019), сборную России (2017−2020) и «Ростов-Дон» (2022−2023). В марте 2023 года он возглавил «Мешков Брест», с которым дважды выигрывал чемпионат Беларуси (2024, 2025).
Эдуард Кокшаров — отец нападающего «Краснодара» и молодежной сборной России по футболу Александра Кокшарова.