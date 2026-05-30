«Пермские медведи» стали бронзовыми призерами чемпионата России

Пермская команда обыграла «Чеховских медведей» во втором матче серии за третье место чемпионата России по гандболу.

Источник: БЕЛТА

«Пермские медведи» завоевали бронзовые медали чемпионата России по гандболу среди мужских команд.

Во втором матче серии за третье место пермский клуб на выезде обыграл «Чеховских медведей» со счетом 33:22.

«Пермские медведи» выиграли серию до двух побед со счетом 2−0 и стали бронзовыми призерами чемпионата России во второй раз в истории клуба.

Также в активе пермской команды три серебряные медали национального первенства.

«Чеховские медведи» являются 21-кратными чемпионами России. Команда выигрывала турнир с 2002 по 2022 год.

Победитель нынешнего чемпионата определится в финальной серии между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». После первого матча ЦСКА ведет со счетом 1−0.