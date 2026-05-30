«Пермские медведи» стали бронзовыми призерами чемпионата России

«Пермские медведи» завоевали бронзовые медали чемпионата России по гандболу среди мужских команд.
Во втором матче серии за третье место пермский клуб на выезде обыграл «Чеховских медведей» со счетом 33:22.
«Пермские медведи» выиграли серию до двух побед со счетом 2−0 и стали бронзовыми призерами чемпионата России во второй раз в истории клуба.
Также в активе пермской команды три серебряные медали национального первенства.
«Чеховские медведи» являются 21-кратными чемпионами России. Команда выигрывала турнир с 2002 по 2022 год.
Победитель нынешнего чемпионата определится в финальной серии между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». После первого матча ЦСКА ведет со счетом 1−0.