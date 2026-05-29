В FIB признали, что чемпионат мира теряет без России

В Международной федерации хоккея с мячом заявили, что турниры без российской сборной не имеют прежнего качества и популярности.

Источник: РИА "Новости"

Менеджер по информации Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Кьелль Андерстедт заявил, что чемпионаты мира без сборной России не имеют прежнего качества и популярности. По его словам, болельщики ждут возвращения турниров с участием всех сильнейших команд, сообщает «Советский спорт».

«Само собой разумеется, что чемпионат мира по хоккею с мячом без России не будет иметь такого же качества и популярности. Это не преувеличение. Поэтому все поклонники хоккея с мячом с нетерпением ждут возвращения чемпионатов мира, на которых будут представлены все лучшие команды», — сказал Андерстедт.

Представитель FIB отметил, что в последние годы большую часть турниров организовывала Швеция, поскольку в стране много крытых арен. При этом Норвегия и Финляндия, по его словам, не имеют такой же инфраструктуры и государственной поддержки.

Андерстедт рассказал, что три федерации Северной Европы ранее предложили проводить чемпионат мира в группе А раз в два года. Генеральный секретарь FIB Аттила Адамфи сейчас собирает рабочую группу, которая должна подготовить предложения по развитию международных турниров с сезона-2027/28.

Рабочая группа также рассмотрит идеи для соревнований по ринк-бенди и новой дисциплине FIB — шорт-бенди.

«И, возможно, как и прежде, Швеция и Россия поочередно примут у себя крупные турниры. Повторное проведение этих турниров, конечно, важно для дальнейшего развития международного хоккея с мячом и достижения еще больших успехов», — добавил Андерстедт.

Он также напомнил, что чемпионаты мира в Иркутске и Сыктывкаре были отложены, но не отменены. По словам представителя FIB, эти турниры должны состояться, когда это позволит ситуация.

Российские команды отстранены от международных соревнований по хоккею с мячом. Ранее чемпионат мира 2027 года был отменен после отказа Швеции, Финляндии и Норвегии от участия.