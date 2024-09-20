52-летний Яромир Ягр завершит карьеру в этом сезоне

Как сообщает портал The Athletic, чешский нападающий Яромир Ягр планирует завершить карьеру по окончании сезона-2024/25.
18 сентября Ягр отметился передачей в первом матче 37-го сезона своей игровой карьеры. «Кладно», за который выступает легендарный чех, уступил в гостях «Пардубице» (1:5) в стартовом матче нового сезона Экстралиги.
Ягру 52 года, он был выбран «Питтсбургjv» под общим пятым номером на драфте НХЛ в 1990 году, в составе команды игрок дважды стал обладателем Кубка Стэнли — в 1991 и 1992 годах. В общей сложности чех провел 1733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1921 очко (766 шайб + 1155 результативных передач), по общему числу результативных действий нападающий занимает второе место в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (2857 очков).
Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом Нагано 1998 года в составе сборной Чехии. В 2017 году он был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги. Ранее легендарный чех был включен в Зал славы международного хоккея.
В локаутном сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 год Ягр выступал за омский «Авангард». В составе команды он стал обладателем Кубка европейских чемпионов (2005). Ягр с 2018 года выступает за команду «Кладно», в которой начинал карьеру в сезоне-1988/89.