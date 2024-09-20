52-летний Яромир Ягр завершит карьеру в этом сезоне

Ягру 52 года, он был выбран «Питтсбургjv» под общим пятым номером на драфте НХЛ в 1990 году, в составе команды игрок дважды стал обладателем Кубка Стэнли — в 1991 и 1992 годах. В общей сложности чех провел 1733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1921 очко (766 шайб + 1155 результативных передач), по общему числу результативных действий нападающий занимает второе место в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (2857 очков).