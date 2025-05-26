Международная федерация хоккея создаст новый турнир для сборных

В IIHF заявили, что новый Европейский кубок наций даст возможность всем сборным проводить значимые матчи во время европейских пауз. Формат и состав участников пока не сообщаются.
В турнире примут участие 12 сборных. Соревнование создается для того, чтобы все сборные могли проводить значимые матчи во время международных пауз. Формат и состав участников турнира в IIHF не уточнили.
Сборная России отстранена от турниров IIHF и Евротура с 2022 года, в том числе пропустила завершившийся накануне чемпионат мира в Швеции и Дании.