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Международная федерация хоккея создаст новый турнир для сборных

Международная федерация хоккея (IIHF) на конгрессе организации в Стокгольме приняла решение организовать новый турнир — Европейский кубок наций.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Dennis Pajot/Getty Images

В IIHF заявили, что новый Европейский кубок наций даст возможность всем сборным проводить значимые матчи во время европейских пауз. Формат и состав участников пока не сообщаются.

В турнире примут участие 12 сборных. Соревнование создается для того, чтобы все сборные могли проводить значимые матчи во время международных пауз. Формат и состав участников турнира в IIHF не уточнили.

Сборная России отстранена от турниров IIHF и Евротура с 2022 года, в том числе пропустила завершившийся накануне чемпионат мира в Швеции и Дании.