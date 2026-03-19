Сборная Венгрии не получала приглашение на Кубок Первого канала

12 марта первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о планах пригласить сборные Венгрии и Словакии на Кубок Первого канала.
Федерация хоккея Венгрии заявила, что не получила приглашение на Кубок Первого канала и не обсуждала с Федерацией хоккея России (ФХР) проведение товарищеских матчей между сборными.
— Недавно Роман Ротенберг заявил, что сборная Венгрии может быть приглашена на Кубок Первого канала. Было ли общение по этому вопросу?
— Нет, мы с ними не разговаривали, — цитирует представителя венгерской федерации Odds.
Международный хоккейный турнир национальных команд проводится в Москве с 1967 года. Долгое время он имел название Турнир на призы газеты «Известия», затем — Кубок «Балтики», а с 2006 года носит нынешнее название — Кубок Первого канала. С 1996-го по 2021 год являлся этапом Еврохоккейтура.
С 2022 года в Кубке Первого канала из зарубежных команд участвуют только сборные Беларуси и Казахстана.