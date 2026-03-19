Сборная Венгрии не получала приглашение на Кубок Первого канала

Венгрии не предлагали сыграть со сборной России по хоккею. Об этом сообщил представитель Федерации хоккея Венгрии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Валентина Певцова/ТАСС

12 марта первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о планах пригласить сборные Венгрии и Словакии на Кубок Первого канала.

Федерация хоккея Венгрии заявила, что не получила приглашение на Кубок Первого канала и не обсуждала с Федерацией хоккея России (ФХР) проведение товарищеских матчей между сборными.

— Недавно Роман Ротенберг заявил, что сборная Венгрии может быть приглашена на Кубок Первого канала. Было ли общение по этому вопросу?

— Нет, мы с ними не разговаривали, — цитирует представителя венгерской федерации Odds.

Международный хоккейный турнир национальных команд проводится в Москве с 1967 года. Долгое время он имел название Турнир на призы газеты «Известия», затем — Кубок «Балтики», а с 2006 года носит нынешнее название — Кубок Первого канала. С 1996-го по 2021 год являлся этапом Еврохоккейтура.

С 2022 года в Кубке Первого канала из зарубежных команд участвуют только сборные Беларуси и Казахстана.