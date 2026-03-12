Венгрию и Словакию хотят пригласить на Кубок Первого канала

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о планах пригласить сборные Венгрии и Словакии на Кубок Первого канала.
— Можете ли рассказать, действительно ли велся разговор со словаками по участию в Кубке Первого канала? Насколько контакт налажен?
— Со словаками ведем диалог, с венграми ведем. Недавно были в Минске на детском турнире, там были команды из Словакии и Венгрии. Мы пообщались с командами, со всеми. Они положительно настроены, следят за нашими игроками. Смотрят КХЛ, игры сборной.
Находимся в диалоге, приглашаем их сейчас на Кубок Овечкина, который пройдет летом в Московской области, там участвует множество детских команд, детская школа «Красная Машина-Юниор», которая входит в академию «Динамо» — это команда МХЛ, 10 возрастов.
Сейчас будем обсуждать участие в следующем Кубке Первого канала сборных Словакии и Венгрии. Сами видите, Словакия и Венгрия поддерживают Россию во всех важных вопросах, в том числе самых сложных — поставка газа, нефти. Мы абсолютно позитивно настроены, есть положительная динамика, — передает слова Ротенберга «Чемпионат».
В прошлом году в турнире участвовали сборные «Россия 25», Казахстана и Белоруссии.