Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.03
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
13.03
Бостон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.42
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
13.03
Каролина
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.76
П2
4.92
Хоккей. НХЛ
13.03
Нью-Джерси
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
13.03
Тампа-Бэй
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.47
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
13.03
Торонто
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
13.03
Флорида
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.30
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
13.03
Виннипег
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
13.03
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
13.03
Миннесота
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.64
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
13.03
Юта
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.50
П2
4.09
Хоккей. НХЛ
13.03
Ванкувер
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
3.13
X
4.30
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
13.03
Вегас
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
13.03
Сиэтл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.73
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
2
П1
X
П2

Венгрию и Словакию хотят пригласить на Кубок Первого канала

Ранее в турнире играли только команды сборной России, Белоруссии и Казахстана.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о планах пригласить сборные Венгрии и Словакии на Кубок Первого канала.

— Можете ли рассказать, действительно ли велся разговор со словаками по участию в Кубке Первого канала? Насколько контакт налажен?

— Со словаками ведем диалог, с венграми ведем. Недавно были в Минске на детском турнире, там были команды из Словакии и Венгрии. Мы пообщались с командами, со всеми. Они положительно настроены, следят за нашими игроками. Смотрят КХЛ, игры сборной.

Находимся в диалоге, приглашаем их сейчас на Кубок Овечкина, который пройдет летом в Московской области, там участвует множество детских команд, детская школа «Красная Машина-Юниор», которая входит в академию «Динамо» — это команда МХЛ, 10 возрастов.

Сейчас будем обсуждать участие в следующем Кубке Первого канала сборных Словакии и Венгрии. Сами видите, Словакия и Венгрия поддерживают Россию во всех важных вопросах, в том числе самых сложных — поставка газа, нефти. Мы абсолютно позитивно настроены, есть положительная динамика, — передает слова Ротенберга «Чемпионат».

В прошлом году в турнире участвовали сборные «Россия 25», Казахстана и Белоруссии.