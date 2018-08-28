Игроки «Салавата Юлаева» попытались повторить жест Деле Алли. Получилось не у всех

Англичанин придумал комбинацию из пальцев, при которой он наводит прицел и одновременно отдает честь.



Жест Алли стал популярен после первого тура чемпионата Англии, когда Деле забил победный гол «Ньюкаслу» (2:1). Игрок выложил фото с жестом в своем инстаграме — пост собрал более 1,2 млн просмотров и более 23 тысяч лайков.



После этого жест стали делать другие футболисты, играющие в Англии, Неймар показал фирменное движение пальцев Алли своим подписчикам, а главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино даже объяснял, как его правильно делать.



В России вслед за футболистами к челленджу подключились сначала баскетболисты — игроки «Локомотива-Кубани». хоккеисты. Игроки «Салавата Юлаева» продемонстрировали, насколько это непросто. Показать правильную комбинацию из пальцев получилось только у форварда Дмитрия Кугрышева.