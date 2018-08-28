Игроки «Салавата Юлаева» попытались повторить жест Деле Алли. Получилось не у всех
Хоккеисты «Салавата Юлаева» подхватили эстафету, запущенную в соцсетях —
Хоккеисты «Салавата Юлаева» подхватили эстафету, запущенную в соцсетях —
Англичанин придумал комбинацию из пальцев, при которой он наводит прицел и одновременно отдает честь.
Жест Алли стал популярен после первого тура чемпионата Англии, когда Деле забил победный гол «Ньюкаслу» (2:1). Игрок выложил фото с жестом в своем инстаграме — пост собрал более 1,2 млн просмотров и более 23 тысяч лайков.
После этого жест стали делать другие футболисты, играющие в Англии, Неймар показал фирменное движение пальцев Алли своим подписчикам, а главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино даже объяснял, как его правильно делать.
В России вслед за футболистами к челленджу подключились сначала баскетболисты — игроки «Локомотива-Кубани». хоккеисты. Игроки «Салавата Юлаева» продемонстрировали, насколько это непросто. Показать правильную комбинацию из пальцев получилось только у форварда Дмитрия Кугрышева.
Отметим, что позже Деле Алли усложнил свой фирменный жест: теперь он отдает честь и одновременно смотрит не в трубу, а в бинокль.
Теперь у российских спортсменов появилась альтернатива жесту Артема Дзюбы, который стал популярен после чемпионата мира.
Что касается «Салавата Юлаева», то уфимцы сегодня завершают подготовку к сезону. На домашнем турнире Кубок республики Башкортостан «Салават» принимает «Барыс». В случае победы команда Николая Цулыгина займет первое место, опередив «Автомобилист» по разнице забитых и пропущенных шайб.