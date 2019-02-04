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13:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью приехал на матч «Авангард» — СКА

Особенный снова в России.

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Источник: Reuters

Известный тренер Жозе Моуринью прилетел в Москву ради хоккейного матча в КХЛ «Авангард» — СКА.

Португалец уже прибыл на арену в Балашиху, где в этом сезоне играет омская команда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидается, что Моуринью поучаствует в стартовом вбрасывании шайбы.

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» отправил Моуринью в отставку, и у португальца появилось свободное время. Жозе при этом заявил, что хочет возглавить еще один топ-клуб.

Летом 2018-го Моуринью работал на чемпионате мира в России в качестве эксперта канала RT.

Алексей Иванов

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