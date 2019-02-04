Моуринью приехал на матч «Авангард» — СКА

Известный тренер Жозе Моуринью прилетел в Москву ради хоккейного матча в КХЛ «Авангард» — СКА. Португалец уже прибыл на арену в Балашиху, где в этом сезоне играет омская команда.

Ожидается, что Моуринью поучаствует в стартовом вбрасывании шайбы.



В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» отправил Моуринью в отставку, и у португальца появилось свободное время. Жозе при этом заявил, что хочет возглавить еще один топ-клуб.



Летом 2018-го Моуринью работал на чемпионате мира в России в качестве эксперта канала RT.



Алексей Иванов