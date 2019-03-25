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18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеисты «Ак Барса» сыграли с 30 детьми одновременно

Казань подает хороший пример.

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Источник: РИА "Новости"

Пять игроков «Ак Барса» вышли на лед против 30 воспитанников «Академии хоккея Ак Барс» 2010 года рождения. Принять участие в интересной акции согласились Владислав Подъяпольский, Пол Постма, Рафаэль Батыршин, Артем Лукоянов, Алексей Потапов и Данис Зарипов.

Одновременно на площадке находились 36 хоккеистов!

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Матч закончился со счетом 2:2. По ходу игры голкипер «Ак Барса» Подъяпольский пытался забить буллит сразу четырем вратарям, а Зарипов давал детям полезные советы.

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Алексей Иванов

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