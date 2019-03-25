Хоккеисты «Ак Барса» сыграли с 30 детьми одновременно
Казань подает хороший пример.
Казань подает хороший пример.
Пять игроков «Ак Барса» вышли на лед против 30 воспитанников «Академии хоккея Ак Барс» 2010 года рождения. Принять участие в интересной акции согласились Владислав Подъяпольский, Пол Постма, Рафаэль Батыршин, Артем Лукоянов, Алексей Потапов и Данис Зарипов.
Одновременно на площадке находились 36 хоккеистов!
Матч закончился со счетом 2:2. По ходу игры голкипер «Ак Барса» Подъяпольский пытался забить буллит сразу четырем вратарям, а Зарипов давал детям полезные советы.
Алексей Иванов