Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)

Известная певица и ведущая Ольга Бузова вновь появилась на хоккейном матче. Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова сходила на 7-й матч серии между ЦСКА и СКА.



«Была сегодня на финальной игре Западной конференции. Пришла своими глазами посмотреть на тех, кто будет соперником “Авангарда”. ЦСКА выиграл армейское дерби и вышел в финал Кубка Гагарина. Впереди нас ждёт очень интересный финал», — написала Бузова в инстаграме.