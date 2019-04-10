Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)
Все хотели посмотреть на решающую игру.
Все хотели посмотреть на решающую игру.
Известная певица и ведущая Ольга Бузова вновь появилась на хоккейном матче. Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова сходила на 7-й матч серии между ЦСКА и СКА.
«Была сегодня на финальной игре Западной конференции. Пришла своими глазами посмотреть на тех, кто будет соперником “Авангарда”. ЦСКА выиграл армейское дерби и вышел в финал Кубка Гагарина. Впереди нас ждёт очень интересный финал», — написала Бузова в инстаграме.
Ранее певица несколько раз приезжала в Балашиху на матчи «Авангарда», который поддерживает флешмоб «Танцуй под Бузову».
«Готова быть всегда с вами и стать вашим талисманом наравне с Ястребом», — писала Бузова в своем инстаграме.
Алексей Иванов