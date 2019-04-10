Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
11.04
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. КХЛ
9.04
ЦСКА3
СКА1
Хоккей. НХЛ
11.04
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
11.04
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
11.04
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
18Алина Загитова вернулась в Россию после чемпионата мира
13ЦСКА одержал победу над «Спартаком»
14:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Бузова побывала на матче ЦСКА — СКА (фото)

Все хотели посмотреть на решающую игру.

Наверх
Источник: Instagram Ольги Бузовой

Известная певица и ведущая Ольга Бузова вновь появилась на хоккейном матче. Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова сходила на 7-й матч серии между ЦСКА и СКА.

«Была сегодня на финальной игре Западной конференции. Пришла своими глазами посмотреть на тех, кто будет соперником “Авангарда”. ЦСКА выиграл армейское дерби и вышел в финал Кубка Гагарина. Впереди нас ждёт очень интересный финал», — написала Бузова в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее певица несколько раз приезжала в Балашиху на матчи «Авангарда», который поддерживает флешмоб «Танцуй под Бузову».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Готова быть всегда с вами и стать вашим талисманом наравне с Ястребом», — писала Бузова в своем инстаграме.

Алексей Иванов

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
Сульшер хочет покорить барселонскую гору
В НХЛ стартует плей-офф с участием Овечкина, Малкина и Кучерова
«Пеп удивил всех». Реакция СМИ на победу «Тоттенхэма» над «Сити»
Туктамышевой доверили спасать Россию. Или принесли в жертву?
Леонид Слуцкий дисквалифицирован на 2 матча
СМИ: Бэйл поссорился с фанатами и партнерами по команде
Касильяс выложил фото с грубым фолом Салаха и игрой рукой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь