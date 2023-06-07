Самый ценный игрок КХЛ Яшкин перешел в «Ак Барс»
Чешский хоккеист Дмитрий Яшкин продолжит свою карьеру в Казани.
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Чешский хоккеист Дмитрий Яшкин продолжит свою карьеру в Казани.
30-летний форвард Дмитрий Яшкин подписал соглашение на три сезона. Об этом «Ак Барс» объявил в своих соцсетях.
В мае Яшкин покинул петербургский СКА, в составе которого провел один сезон и набрал суммарно 69 очков (45 голов + 24 передачи) в 81 матче. Яшкин в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, набрав 62 очка (40 шайб + 22 результативные передачи) в 67 матчах. Он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.
Хоккеист родился в Омске, когда Дмитрию было восемь месяцев, семья переехала жить в Чехию, поэтому Яшкин выступает за сборную именно этой страны. Также Яшкин имеет опыт выступлений в НХЛ. Играл за «Сент-Луис Блюз» «Вашингтон Кэпиталз» и «Аризона Койотис».