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13:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Самый ценный игрок КХЛ Яшкин перешел в «Ак Барс»

Чешский хоккеист Дмитрий Яшкин продолжит свою карьеру в Казани.

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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30-летний форвард Дмитрий Яшкин подписал соглашение на три сезона. Об этом «Ак Барс» объявил в своих соцсетях.

В мае Яшкин покинул петербургский СКА, в составе которого провел один сезон и набрал суммарно 69 очков (45 голов + 24 передачи) в 81 матче. Яшкин в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, набрав 62 очка (40 шайб + 22 результативные передачи) в 67 матчах. Он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.

Хоккеист родился в Омске, когда Дмитрию было восемь месяцев, семья переехала жить в Чехию, поэтому Яшкин выступает за сборную именно этой страны. Также Яшкин имеет опыт выступлений в НХЛ. Играл за «Сент-Луис Блюз» «Вашингтон Кэпиталз» и «Аризона Койотис».

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