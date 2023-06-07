Самый ценный игрок КХЛ Яшкин перешел в «Ак Барс»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8fb35a7738b58462&partner_ext=173&place_id=222&oid=-56643473&hd=2&id=456245426&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

30-летний форвард Дмитрий Яшкин подписал соглашение на три сезона. Об этом «Ак Барс» объявил в своих соцсетях.

В мае Яшкин покинул петербургский СКА, в составе которого провел один сезон и набрал суммарно 69 очков (45 голов + 24 передачи) в 81 матче. Яшкин в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, набрав 62 очка (40 шайб + 22 результативные передачи) в 67 матчах. Он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.